Potsdams OB Mike Schubert | Karoline Wolf

Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ist in diverse Skandale verwickelt. Gegen ihn und seine Projekte, zuletzt die geplante Geflüchtetenunterkunft Eleonore-Prochaska-Straße 11 im Kirchsteigfeld, wächst der Protest. Darunter leidet nicht zuletzt das Ansehen der Landeshauptstadt bei Investoren.

Der Genosse der Skandale: Mike Schubert (SPD) ist seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Potsdam. Schon seit Monaten steht er in der Kritik, weil er gegen die Interessen der Landeshauptstadt gehandelt haben soll. Die Vorwürfe wiegen schwer. So soll Schubert dem American-Football-Verein Potsdam Royals einen Trainingsplatz zur Nutzung freigegeben haben – gegen alle Warnungen. Geschätzter Schaden: rund 450.000 Euro. Für sich und seine Frau soll der Spitzengenosse zudem kostenlose VIP-Eintrittskarten zu Sportveranstaltungen angenommen haben. Das wäre eigentlich kein Problem, sofern die Teilnahme im Rahmen seiner Repräsentationspflichten als OB erfolgte. Einige Events seien jedoch eindeutig und erkennbar privater Natur gewesen, heißt es im Rathaus.

Kein Wunder, dass Schubert mittlerweile an Rückhalt in der Potsdamer Politik verloren hat. Matthias Finken, Chef der oppositionellen CDU-Fraktion, sprach von einer schwindenden Vertrauensbasis angesichts fehlender Erfolge, falscher Prioritäten, ungeeigneten Führungsverhaltens sowie des Verschleißes von Führungspersonal. Einige Politiker sind inzwischen mit ihrer Geduld am Ende und haben einen Abwahlantrag gegen ihr Stadtoberhaupt angestrengt. Über das Misstrauensvotum wird voraussichtlich Ende Juni in der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt. Kommt, was Insider erwarten, der Antrag durch, muss Schubert seinen Sessel vorzeitig räumen. Vielleicht fällt der Vorhang aber auch schon unmittelbar nach den Kommunalwahlen am 9. Juni.

Wellen weit über die Stadtgrenzen hinaus schlägt ein weiterer Skandal, die intransparenten Planungen für eine Geflüchtetenunterkunft in der Eleonore-Prochaska-Straße 11 im Kirchsteigfeld. Die Stadt Potsdam will dort offenbar vollendete Tatsachen schaffen. Für diese Annahme spricht, dass mit der Bauplanung begonnen wurde, ohne die vom Rathaus gern propagierte Bürgerbeteiligung zu praktizieren. Denn die Anwohner wurden zu einem Zeitpunkt informiert, als längst „alle Messen gesungen waren“, wie es ein enttäuschter Bürger unlängst bei einer Protestversammlung vor Ort formulierte. Die Stadt ficht das nicht an. Sie hält an den Planungen fest, obwohl das Gebäude für ein derartiges Projekt denkbar ungeeignet ist.

Die Skandale, insbesondere der vorerst letzte, werden von Investoren in und um Potsdam zunehmend kritisch registriert. Sie fragen sich zu Recht, wie es um die Vertrauenswürdigkeit der Entscheider im Rathaus bestellt ist. Mit anderen Worten: der Landeshauptstadt droht ein immenser Imageschaden mit möglichen Negativfolgen für künftige Investitionen. Erschwerend kommt hinzu, dass das (Noch)Stadtoberhaupt Mike Schubert sich weg duckt, wo er nur kann. Kritische Journalistenanfragen beantwortet für ihn die Rathaus-Pressestelle. Sein Versuch, auf der Protestversammlung beim Wahlvolk zu punkten, blieb nach übereinstimmenden Medienberichten erfolglos. Aus dem einstigen Hoffnungsträger der Potsdamer SPD ist ein einsamer OB auf Abruf geworden.