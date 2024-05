BHP hatte gehofft, durch die Übernahme eine dominante Stellung im Kupfermarkt zu erreichen, um sich auf eine lange Phase knapper Metallvorräte und steigender Preise vorzubereiten. Der australische Bergbauriese versuchte bis zuletzt, durch sozioökonomische Zugeständnisse, wie Investitionen in ein Bergbauforschungszentrum und Arbeitsplatzgarantien in Südafrika, die Bedenken von Anglo American zu zerstreuen.

Die Aktien von Anglo American fielen im Handel in London um bis zu drei Prozent zurück, erholten sich jedoch leicht und notierten zuletzt um 0,3 Prozent niedriger. Die Titel von Weltmarktführer BHP stiegen um 2,4 Prozent.

Die Entscheidung gegen eine Verlängerung der Gespräche fiel nur wenige Stunden vor Ablauf der gesetzten Frist um 17 Uhr Londoner Zeit. Anglo betonte, dass die Angebote von BHP die Firma und ihre Zukunftsaussichten unterbewerteten und zu große Unsicherheiten für die Unternehmensführung mit sich brächten.

Die gescheiterten Übernahmepläne werfen nun Fragen über die nächste strategische Richtung beider Unternehmen auf. Für BHP bedeutet das Ende der Gespräche einen Rückschlag in seinen Bemühungen, durch eine verstärkte Präsenz im Kupfermarkt von der Energiewende zu profitieren. Anglo American hingegen wird sich möglicherweise weiterhin auf sein aktuelles Geschäft konzentrieren und unter Umständen Geschäftsbereiche wie die Diamantensparte De Beers ausgliedern müssen, um Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

