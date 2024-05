Seite 2 ► Seite 1 von 2

Strass im Zillertal (ots) - Pop-up-Stores, Pop-up-Restaurants und Showrooms, diedurch ganz Europa ziehen - Marketing muss sich immer wieder neu erfinden. Hintersolchen Events steckt allerdings ein enormer logistischer Aufwand. UmUnternehmen diesen Aufwand abzunehmen, haben sich Valeska Bös und Markus Knappauf eine All-in-one-Lösung für mobile Gebäude an außergewöhnlichen Ortenspezialisiert. Hier erfahren Sie, wie The Circuit GmbH das Business bewegt.Wenn es um ein Firmen-Event für ein neues Produkt oder einen Workshop für dieMitarbeiter geht, beginnen in den Unternehmen die Gedanken um den besonderen Ortzu kreisen: Normal kann jeder - es soll aber eine Veranstaltung werden, diebleibende Momente schafft. Irgendwann kommt allerdings zwangsläufig die Fragenach der Umsetzbarkeit der Ideen auf. Gibt es überhaupt Schulungsräume aufBauernhöfen? Und wo findet sich ein von Wasser umgebener Pavillon für dieProduktvorstellung? "Häufig scheitern die Pläne in einem frühen Stadium, weilsich die Ansicht durchsetzt, dass alles nicht machbar ist", sagen Valeska Bösund Markus Knapp, die Geschäftsführer von The Circuit GmbH. "Der Punkt istspätestens dann erreicht, wenn jemand feststellt, dass der Pavillon erst nochgebaut werden muss. Schade ist es in jedem Fall, weil der ursprüngliche Gedankeja darin lag, etwas Einzigartiges zu schaffen - und ein großartiges Eventbraucht nun einmal einen spektakulären Ort.""Natürlich ist die Logistik für eine besondere Veranstaltung immer eineHerausforderung, doch mit 'fliegenden' Gebäuden lassen sich heute Projekte nichtnur schnell, sondern auch in einem ansprechenden Design umsetzen", fügen dieLogistikexperten hinzu. Während Valeska Bös als Hotelfachfrau über das Cateringin die Welt des Motorsports kam, arbeitete Zimmermann Markus Knapp einige Jahrein seinem gelernten Beruf, bevor er in die Motorsport-Logistik wechselte. MitThe Circuit GmbH wollten die beiden ihre Fähigkeiten vereinen und ein Angebotschaffen, das weit über den reinen Aufbau mobiler Bauten hinausgeht. IhreExpertise erarbeiteten sie sich, indem sie regelmäßig Race-Bases für namhafteRennställe in der Formel 1 aufbauten, einrichteten und versorgten. Heute bauensie unter anderem bei der MotoGP eine Hospitality für ein belgisches Rennteamauf und sind jederzeit auf der Suche nach neuen Rennteams, die von ihrem Angebotprofitieren möchten. Ihre Dienstleistung umfasst neben der Arbeit für denMotorsport die Organisation von besonderen Events für Unternehmen und