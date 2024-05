Sollenau (ots) - Kornelia Urkorn GmbH ruft vorsorglich die Artikel KORNELIA Bio

Der Vorlieferant eines Rohstoffes kann nicht gänzlich ausschließen, dass sichweitere Teilchen im Rohstoff befinden und durch den Verzehr eine potenzielleGesundheitsgefährdung möglich ist.Wir empfehlen daher, von jeglichem Verzehr der betroffenen Produkte abzusehen.Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, werden im Sinne der Lebensmittelsicherheitund des konsequenten Verbraucherschutzes die unten angeführten Produkte fürÖsterreich und Deutschland mit dem entsprechendem Mindesthaltbarkeitsdatumöffentlich zurückgerufen.Die Produkte wurden in Österreich über Spar und gurkerl.at bzw. denBiogroßhandel und in Deutschland über diverse Biogroßhändler und -fachmärkte zumVerkauf angeboten.KORNELIA Bio Urkorn Pizzateig 400g, im Beutel : mit den Mindesthaltbarkeitsdaten03.06.2024, 11.06.2024, 12.06.2024KORNELIA Bio Urkorn Pizzateig 400g, gerollt: mit den Mindesthaltbarkeitsdaten11.06.2024, 18.06.2024KORNELIA Urkorn GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß denlebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen öffentlichenRückruf der Produkte.Die betroffenen Produkte können von den Konsument:innen in allen Fällenzurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Konsument:innenselbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch den Erzeuger, Hersteller,Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.Die Firma KORNELIA Urkorn GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich beiallen Kund:innen und Konsumten:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:KORNELIA Urkorn GmbHAnton Gsellmann-Straße 4A-2601 SollenauSandra Flammer+43 699.13212682mailto:sandra@kornelia-urkorn.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175022/5789613OTS: Kornelia Urkorn GmbH