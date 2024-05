FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre schwache Tendenz vom Vortag angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 129,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent. Das ist in etwa das Niveau vom November. An anderen europäischen Anleihemärkten legten die Renditen am Mittwoch ebenfalls überwiegend zu.

Zur Wochenmitte überraschten Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Italien positiv. In Frankreich stagnierte dagegen die Stimmung. Inflationsdaten aus den Bundesländern in Deutschland für Mai ergaben am Vormittag einen gedämpften Preisauftrieb im Monatsvergleich und entfachten damit etwas Zinsdruck am Anleihemarkt. Um 14 Uhr werden die Zahlen für Deutschland erwartet.

In den USA veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book. Anders als im Euroraum zeichnet sich in den USA derzeit keine rasche geldpolitische Lockerung ab. Grund ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten./bgf/jsl/jha/

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 129,5EUR auf Eurex (29. Mai 2024, 12:30 Uhr) gehandelt.