Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem schwachen Start zum Mittag weiter nachgelassen. Gegen 12:45 Uhr wurde der Index mit rund 18.560 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Am Ende der Kursliste rangierten Sartorius, die Commerzbank und die Porsche Holding. Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Adidas, Zalando und Symrise.





"Das Zinsthema hat nun auch peripher den deutschen Finanzmarkt erreicht und einige Marktakteure könnten sich auch eine Verschiebung der antizipierten Zinssenkung im Juni in der EWU vorstellen", sagte Experte Andreas Lipkow. "Klarheit werden einmal mehr die heutigen US-Handelsaktivitäten und die bevorstehenden Preisdaten bringen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0844 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9222 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,85 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.