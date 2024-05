LONDON (dpa-AFX) - Anglo American hat der australischen BHP Group erneut einen Korb gegeben. Der Vorstand lehne BHPs Wunsch nach einer Verlängerung der am Nachmittag endenden Angebotsfrist ab, teilte Anglo am Mittwoch mit. Das Angebot sei zu komplex und unattraktiv. Das Unternehmen hatte bereits vor einer Woche das erneut erhöhte Übernahmeangebot von BHP ausgeschlagen, welches Anglo mit rund 38,6 Milliarden britischen Pfund (knapp 45,4 Mrd Euro) bewertete. Allerdings wurde die Frist verlängert und die Unternehmen traten in Verhandlungen ein.

BHP hatte am Morgen eine erneute Fristverlängerung vorgeschlagen, um weiter über den Vorschlag zu diskutieren. Das Unternehmen betonte dabei, dass eine Fristverlängerung nicht automatisch auch ein neues Angebot bedeute oder es beabsichtige, ein solches abzugeben. Bisher hatte der weltgrößte Bergbaukonzern stets betont, dass der zuletzt gebotene Preis auch der letzte sei.