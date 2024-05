Presse Verzögerungen beim geplanten Bau von Intel-Chipfabrik in Magdeburg Bei den Vorbereitungen zum Bau der geplanten Chip-Fabriken des US-Unternehmens Intel in Magdeburg kommt es zu Verzögerungen. Wie die "Magdeburger Volksstimme" am Mittwoch berichtete, wird der Abtrag des Mutterbodens auf dem Baugelände frühestens ab …