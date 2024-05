- Ziel der strategischen Partnerschaft ist die Förderung der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die in verschiedenen medizinischen Disziplinen tätig sind, durch den Einsatz technologisch erstklassiger PCR-Diagnostik.

SEOUL, Südkorea, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Südkoreas führendes Unternehmen für Molekulardiagnostik (MDx), gab am 16. Mai die Unterzeichnung einer strategischen Allianzvereinbarung mit Springer Nature, dem Herausgeber der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift „Nature", bekannt.

Gemeinsame Werte, wie das Ziel von Springer Nature, die Forschung voranzutreiben, und die Vision von Seegene für eine „Welt ohne Krankheiten" bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden die beiden Unternehmen ihr gemeinsames Fachwissen und ihre Kenntnisse nutzen, um Forscher in der ganzen Welt dabei zu unterstützen, die Entwicklung von PCR-Diagnosetests für wichtige, aber unterschiedliche Krankheitsbereiche zu beschleunigen.

Die Unternehmen der PCR-Molekulardiagnostik entwickeln jährlich nur eine geringe Anzahl an diagnostischen Produkten. Durch die Vernetzung mit dem Netzwerk von Springer Nature werden die beiden Unternehmen weltweit Wissenschaftler und Experten in verschiedenen Bereichen mit Finanzmitteln und Technologien unterstützen und so die Bandbreite und das Potenzial diagnostischer Produkte erheblich erweitern. Diese Initiative, die von der Geschäftsleitung beider Unternehmen geleitet wird, baut auf dem Erfolg des Open-Innovation-Programms auf, das die beiden Unternehmen im Jahr 2023 mit dem Ziel ins Leben gerufen haben, innovative diagnostische Produkte unter Beteiligung der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu entwickeln.

Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit über das SG OneSystemTM ausbauen, indem sie potenzielle Partner finden und fördern, sowie gemeinsam jährliche Symposien veranstalten, beginnend mit einer gemeinsamen Erklärung in diesem Jahr.

„Wir freuen uns sehr die strategische Beziehung mit Springer Nature, einem führenden Unternehmen in der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft, zu vertiefen", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, CEO und Gründer von Seegene. „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, den Erfolg des Geschäftsbereichs SG OneSystemTM voranzutreiben und eine „Welt ohne Krankheiten" zu verwirklichen."