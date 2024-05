NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einem Gespräch mit Vorstandschef Gilles Andrier mit einem Kursziel von 3800 Franken auf "Neutral" belassen. Betont worden sei die Dynamik des Wachstums und der Profitabilität, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 4.268EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3800

Kursziel alt: 3800

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m