Amsterdam (ots) - Das niederländische Ministerium für Wirtschaft und Klima (EZK)

hat am Mittwoch, den 29. Mai 2024, den Wiederherstellungbeschluss für das

Gasförderprojekt N05-A veröffentlicht. Damit kann ONE-Dyas die Arbeit in der

Nordsee fortsetzen.



Am 1. Juni 2022 erteilte das Wirtschaftsministerium die Genehmigung für das

Gasförderprojekt N05-A. Eine Reihe von Parteien haben gegen diese Entscheidung

geklagt. Das Bezirksgericht Den Haag entschied am 18. April 2024, dass die

Entscheidungen, die sich mit der Förderung von Erdgas und der Verlegung der

Pipeline und des Stromkabels befassen, unberührt bleiben, wies aber darauf hin,

dass der Staatssekretär des EZK in Absprache mit dem Minister für Natur und

Stickstoff eine Reihe von Mängeln in der Umweltgenehmigung beheben muss. Dieser

Wiederherstellungbeschluss wurde nun mit Wirkung vom 30. Mai 2024

veröffentlicht. (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-17715.html)









Chris de Ruyter van Steveninck, CEO ONE-Dyas: "Der Übergang zu 100% erneuerbaren

Energien braucht Zeit. Solange es noch eine Nachfrage nach Erdgas gibt, werden

wir zusammen mit der niederländischen Regierung die Verantwortung für unsere

eigene Produktion übernehmen. Auf diese Weise sind wir weniger abhängig von

Ländern außerhalb der EU, halten unseren ökologischen Fußabdruck kleiner und

tragen zu einer widerstandsfähigen Wirtschaft bei."



Erstes Erdgas aus N05-A im Jahr 2024



Die Plattform N05-A wird die erste niederländische Plattform in der Nordsee

sein, die direkt mit Offshore-Windenergie betrieben wird, indem sie an den

nahegelegenen Windpark Riffgat angeschlossen wird, was zu nahezu null Emissionen

führt. N05-A ist auch für die zukünftige Entwicklung von grünem Wasserstoff und

für CCS geeignet. ONE-Dyas und alle beauftragten Unternehmen werden die Arbeit

in der Nordsee nun so bald wie möglich aufnehmen. Chris de Ruyter van

Steveninck: "Die Veröffentlichung des Wiederherstellungbeschlusses ist der

Startschuss für ONE-Dyas, sofort mit der Offshore-Arbeit zu beginnen, um

sicherzustellen, dass das erste Erdgas im Dezember 2024 verfügbar ist."



Potenzial des GEMS-Gebiets in der Nordsee



Das Projekt N05-A ist Teil des so genannten GEMS-Gebiets, eines Gebiets in der

niederländischen und deutschen Nordsee etwa 20 bis 100 Kilometer nördlich der

Emsmündung. Das geschätzte Potenzial der Gasfelder liegt bei rund 50 Milliarden

Kubikmetern Erdgas. Die Entwicklung der Gasfelder in diesem Gebiet steht ganz im

Einklang mit der Forderung der niederländischen Regierung, die Gasförderung in

der Nordsee im Rahmen der Energiewende zu beschleunigen. Für zukünftige

Entwicklungen wird ONE-Dyas ein weiteres Genehmigungsverfahren durchlaufen.



