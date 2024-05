Zwar versuchten sich die Bullen seither an einer Stabilisierung des Kursgeschehens, zeitweise kehrte Evotec sogar in den zweistelligen Kursbereich zurück. Diese Episode war aber nur von kurzer Dauer, denn die Anteile befinden sich seit einigen Tagen wieder im Rückwärtsgang – und drohen das April-Tief sogar noch zu unterbieten!

Keine Anzeichen für Trendwende

Bereits die letzte charttechnische Bestandsaufnahme ließ kaum Rückschlüsse auf eine mögliche Gegenbewegung oder gar eine Trendwende zu. Anleger wurden vor einem Einstieg gewarnt beziehungsweise dazu aufgerufen, sich von der Aktie fernzuhalten, bis entweder ein klares prozyklisches Kaufsignal entstanden ist oder sich die Aktie weiter verbilligt hat.

Gegenwärtig deutet alles darauf hin, dass die Aktie weiter fallen wird, denn technische Verbesserungen hat es in den vergangenen Wochen kaum gegeben, im Gegenteil:

Während der Kurs den Bodenbildungsversuch bei etwa 9,50 Euro aufgegeben und diese kurzfristige Unterstützung bereits wieder unterschritten hat, steht es auch um die technische Indikation unverändert schlecht.

Technische Indikation unverändert schwach

Zwar konnte sich der Trendstärkeindikator MACD zeitweise über die (rote) Signallinie verbessern, notiert aber weiter tief im negativen Bereich, was einen ebenso intakten wie dynamischen Abwärtstrend anzeigt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert des Weiteren schwach, ohne aber bereits allzu stark im überverkauften oder gar Extrembereich zu liegen.

Am schwächsten ist Evotec hier aktuell auf Wochenbasis mit 28 Zählern, was leicht überverkauft ist. Auf Tages- und Monatsbasis liegt die Aktie allerdings bei 31 und 35 Zählern, was eine technische Gegenbewegung vor weiteren Verlusten nicht zwingend erforderlich macht.

Das spricht dafür, dass die Aktie trotz der am Dienstag bekanntgegebenen Kooperation mit der Forschungsorganisation CHDI weiter unter Druck stehen und auf neue Tiefs fallen dürfte. Indizien für eine Trendwende wie zum Beispiel bullishe Divergenzen zwischen Kursentwicklung und technischer Indikation sind noch keine aussagekräftigen zu erkennen.

Fazit: Aktie noch immer nicht reif für einen Einstieg

Angesichts der anhaltenden, technisch ausgeprägten Schwäche der Aktie sollten sich Anleger von Evotec daher weiter fernhalten. Es bleibt bei der Einschätzung, dass an einem Einstieg interessierte Investoren zugunsten einer höheren Sicherheitsmarge auf eine Bodenbildung im Bereich von 8,00 Euro spekulieren sollten.

Erste prozyklische Kaufsignale könnten sich hingegen beim Überwinden der 50-Tage-Linie sowie der Widerstandslinie im Bereich von 12,50 bis 12,80 Euro ergeben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 8,72EUR auf Tradegate (29. Mai 2024, 14:10 Uhr) gehandelt.