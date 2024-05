American Aires gibt Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 bekannt und verzeichnet starkes Umsatzwachstum von 37% im Jahresvergleich trotz traditionell schwachem Konsumverhalten in Q1

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Quartalsumsatz übersteigt $2,0 Mio.

Die Bruttomarge blieb mit 60% stark

Bargeldbestand wuchs auf $2,3 Mio.

Toronto, ON – 28. Mai 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, die Einreichung des Jahresabschlusses und der Management's Discussion & Analysis (MD&A) des Unternehmens für das erste Quartal 2024 bekannt zu geben.

Die Quartalsleistung entsprach den Erwartungen des Managements von Aires, mit einem starken Umsatzanstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz der erwarteten Schwäche der Verbraucherausgaben im ersten Quartal aufgrund der traditionell erhöhten saisonalen Käufe im vierten Quartal. Das Management stellt außerdem fest, dass sich das Wachstum des Auftragsvolumens im April 2024 auf 47% und im Mai 2024 auf 132% im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Die Bruttomarge blieb mit 60 % stark. Das Unternehmen verbesserte seine Bilanz im Quartal, wobei der Bargeldbestand von 0,03 Mio. $ im vierten Quartal 2023 auf 2,3 Mio. $ im ersten Quartal 2024 anstieg, dank einer überzeichneten Finanzierung von 4.000.000 $ im Februar 2024. Im Anschluss an Q1 2024 stärkte das Unternehmen seine Finanzlage weiter, indem es im Mai 2024 eine Finanzierung in 2 Tranchen mit einem Bruttoerlös von 3.770.465 $ für Aires abschloss.

Der CEO von American Aires, Josh Bruni, kommentierte: „Jetzt, da das erste Quartal und unsere schwere Arbeit an der IR-Front hinter uns liegen, konzentrieren wir uns wieder darauf, das Kapital, das wir aufgenommen haben, an drei wichtigen Fronten einzusetzen: das Schmieden prominenter neuer Marketingpartnerschaften, der Aufbau einer universellen Markenbekanntheit und die internationale Expansion. Mit anderen Worten: Wir setzen das fort, was uns über mehrere Jahre hinweg ein signifikantes Umsatzwachstum ermöglicht hat, damit wir 2024 unser bestes Jahr überhaupt erreichen können. Mit einer gestärkten Bilanz werden wir das bewährte datengesteuerte Werbemodell unseres Wachstumsmotors ausbauen, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Wir werden auch weiterhin strategische Marketingpartnerschaften eingehen und uns um eine breite Medienpräsenz bemühen, die uns helfen kann, den Umsatz zu steigern und Aires Tech zu einer bekannten Marke zu machen, wie wir es bereits durch unsere Partnerschaften mit dem ehemaligen NFL-Rekordhalter Tiki Barber, dem UFC-Star Maycee Barber und dem Vertreter der Stars WME (William Morris Endeavor) getan haben, sowie durch unsere Berichterstattung in der beliebten Dr. Drew-Show des Fox Business Network und auf der Videoplattform von Rumble, auf der Russell Brand Aires-Werbung liest. Wenn man alles zusammennimmt, erwarten wir, dass sich unser Umsatzwachstum im Jahresvergleich bis zum Jahresende beschleunigen wird.“

