SHENZHEN, China, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. Mai fand die Abschluss- und Preisverleihungszeremonie des Huawei ICT Competition 2023–2024 Global Final in Shenzhen statt. Am diesjährigen Wettbewerb nahmen mehr als 170.000 Studierende von über 2.000 Universitäten und Hochschulen aus mehr als 80 Ländern und Regionen teil, was ihn zum größten Offline-Wettbewerb seit seiner Einführung macht. Mehr als 160 Teams mit insgesamt 470 Teilnehmern aus 49 verschiedenen Ländern und Regionen haben sich in nationalen und regionalen Wettbewerben durchgesetzt und das diesjährige globale Finale erreicht, das vom 23. bis 26. Mai in Shenzhen stattfand.

Nach hartem Wettbewerb gewannen 19 Teams aus neun Ländern (Algerien, China, Nigeria, Pakistan, Polen, Philippinen, Tansania, Türkei und Uganda) die Hauptpreise des Praxis- und Innovationswettbewerbs. Der Preis für die beste Social-Media-Popularität wurde von einem Team aus Pakistan gewonnen. Der Green Development Award ging an zwei Teams aus China und Marokko. Der Women in Tech Award wurde an vier Teams aus Kenia, Malaysia, Marokko und Uganda verliehen. Und der TECH4ALL-Preis für digitale Integration wurde von zwei Teams aus China und den Philippinen gewonnen.