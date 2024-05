EZB-Zinspolitik UBS-Bank: Zinssenkungen bis 2025 – Was Anleger jetzt wissen müssen! Die Europäische Zentralbank (EZB) steht kurz davor, in ihrer Sitzung am 6. Juni die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent zu senken, wie aus der letzten Sitzung und Äußerungen der EZB-Beamten deutlich wurde.