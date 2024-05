Aktien Frankfurt Dax auf Drei-Wochen-Tief - Anleger wieder in Zinssorge Die wieder etwas gestiegene Inflation in Deutschland hat den ohnehin schwachen Dax am Mittwochnachmittag nur noch minimal belastet. Der deutsche Leitindex rutschte mit 18 510 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und verlor dabei 0,9 …