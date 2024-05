In Europa besteht eine fast universelle Akzeptanz der Industrie dafür, dass kohlenstoffarmer und erneuerbarer Wasserstoff ein wesentlicher Bestandteil der 2050 Netto-Null Strategie sein wird. Der Schwerpunkt liegt jedoch darauf, was bis 2030 in Angriff genommen werden kann.

Bei vielen Industrien in Europa ist eine direkte Elektrifizierung nicht umsetzbar oder kosteneffizient. Sauberer Wasserstoff kann beispielsweise bei Raffinerien, in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie, im Schwerlasttransport und im Energiesektor den größten Einfluss haben. Der Raffinerie- und Stahlsektor hat seine Offtake-Ambitionen mit Ausschreibungen auf dem Markt für die Wasserstoffversorgung bis 2028 bereits signalisiert.

Die Europäische Kommission hat einen Rechtsrahmen für grünen Wasserstoff geschaffen und sich zu großen Investitionen verpflichtet, um bis zum Jahr 2030 zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff im Inland zu produzieren, während sie gleichzeitig weitere zehn Millionen Tonnen importieren möchte. Dies wird auch durch den deutschen Importbedarf von 45-90 TWh Wasserstoff (entspricht 1,5 bis 3 Mio. Tonnen pro Jahr) untermauert, der bis zum Jahr 2030 bis zu 70 % des deutschen Strombedarfs ausmachen soll. Dies geschieht vor dem Hintergrund der jüngsten Vorgabe, dass 42 % des industriellen Wasserstoffs bis 2030 aus grünen Quellen stammen müssen.

Repower EU - der Plan der EU, ihre Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu beenden - hat Investitionen in Höhe von 27 Mrd. EUR für die grüne Wasserstoffinfrastruktur bis 2030 vorgesehen.

Die erste Auktion der EU-Wasserstoffbank mit einem Budget von 800 Millionen Euro, die im April 2024 abgeschlossen wurde, war massiv überzeichnet. Die Projekte sollten in der Lage sein, eine Kapazität von 600 MW für erneuerbare Wasserstoffprojekte zu generieren. Eine zweite Auktion mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro soll noch dieses Jahr stattfinden.

Eine der wichtigsten Säulen einer effektiven Lieferkette für grünen Wasserstoff sind Transport und Speicherung.

Laut dem weltweit tätigen Beratungsunternehmen Roland Berger steht Wasserstoff auf dem Weg zu einer weit verbreiteten nachhaltigen Energielösung vor zahlreichen Herausforderungen, von denen der Transport eine der größten ist. Der Transport ist entscheidend für die Senkung der Kosten von Wasserstoff als Energielösung und die Gewährleistung einer stabilen Versorgung.

Der Transport per Pipeline über große Entfernungen ist bei langen See- und Landstrecken in Bezug auf Kosten, Effizienz und Volumen in der Regel bevorzugt, hat jedoch erhebliche Nachteile, wie hohe Anfangsinvestitionen, langwierige Genehmigungs- und Bauprozesse, und komplizierte grenzüberschreitende Koordinierungs- und Rechtsfragen. Die Schifffahrt bietet Flexibilität und man braucht nur die Zunahme von LNG-Tankern zu beobachten, von denen heute mehr als 600 in Betrieb und etwa 200 in Auftrag sind.

Für kürzere Seestrecken wird wahrscheinlich die Kompression eine entscheidende Rolle spielen und hier haben Unternehmen wie Provaris Energy beispielsweise einen First-Mover-Vorteil in Europa.

Provaris Energy Limited ist ein an der australischen Börse notiertes Unternehmen (ASX: PV1; FWB: WS90), das ein Portfolio integrierter grüner Wasserstoffprojekte mit Schwerpunkt auf Transport und Speicherung in Europa und den nordischen Ländern entwickelt.

Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist das geistige Eigentum, das für die Speicherung und den Transport von komprimiertem grünem Wasserstoff unter Verwendung der bewährten Kompressionstechnologie entwickelt wurde. Dies beinhaltet das proprietäre Design von großen Wasserstoffträgern (H2Neo & H2Max) und Lastschiff-Speicherlösungen (H2Leo).

Die Arbeit an einem Prototyp eines komprimierten Wasserstoffspeichertanks, der von dem australischen Unternehmen Provaris Energy entwickelt wurde, schreitet in Norwegen voran und verspricht, den regionalen Wasserstoff-Seetransport von den nordischen Ländern nach Europa zu revolutionieren und kostengünstige Speicherlösungen für Wasserstoff entlang der Wertschöpfungskette anzubieten.

Die Lösung von Provaris komprimiert Wasserstoff auf 250 bar, bevor er in gasförmiger Form in einem proprietären Frachtcontainersystem bei Umgebungstemperatur gespeichert und transportiert wird. Das passiert in einem geschlossenen System, das das Abkochen verhindert. An dem Bestimmungsort sind eine Dekompression und ein Absaugdruck erforderlich, wobei die Wasserstoff-Pipeline-Verteilung im Allgemeinen bei einem niedrigeren Druck von 40-70 bar erfolgt.

Provaris hat im vergangenen Jahr einen Bericht mit dem Titel „2023 Hydrogen Marine Transport Comparison“ veröffentlicht, in dem die Kosten von drei Wasserstoffvektoren – Kompression, Verflüssigung und Ammoniak – im Vergleich untersucht werden, wenn sie in das variable erneuerbare Energieprofil zur Wasserstoffproduktion integriert werden.

Der Bericht stellt fest, dass der Energieverbrauch und die Verluste in der gesamten Lieferkette (Erzeugung, Produktion und Lieferung) bei der Verflüssigung von Ammoniak über 40 % betragen, während die Kompression unter 20 % bleibt. Außerdem wurde festgestellt, dass die Kosten für eine Kompressionslösung bei einer Transportlänge von bis zu 2.000 Seemeilen mit einem großen Schiff (H2 Max) insgesamt am günstigsten waren und bei einer kürzeren Transportlänge mit einem kleinen Schiff (H2 Neo) sogar noch besser.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Komprimierung die kosteneffizienteste Option für regionale Transportentfernungen von 500 bis 4.000 Seemeilen mit einem Volumen von bis zu 500.000 Tonnen pro Jahr ist.

Im Dezember 2023 unterzeichnete der europäische Energieriese Uniper eine Absichtserklärung (MoU) mit Provaris, um die Versorgung Deutschlands mit grünem Wasserstoff mittels der komprimierten Wasserstoffträger von Provaris zu evaluieren. Im Rahmen der Absichtserklärung werden Provaris und Uniper zusammenarbeiten, um die technischen, operativen und wirtschaftlichen Vorteile der komprimierten Wasserstoffträger und Speicherlösungen von Provaris zu qualifizieren. Zwei weitere Absichtserklärungen wurden mit Versorgungsunternehmen in Deutschland unterzeichnet, die noch nicht bekannt gegeben wurden.

Anfang 2024 begann das Unternehmen mit dem Bau des weltweit ersten Prototyps eines Druckwasserstofftanks in Norwegen in Zusammenarbeit mit Prodtex AS, einem norwegischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung moderner Design- und Produktionsprozesse spezialisiert hat.

Die Tanks verwenden ein geschichtetes Design aus Kohlenstoffstahl für Sicherheitsfaktoren und einen Edelstahl-Liner, um Sprödigkeit zu verringern, wenn Wasserstoff mit Stahl in Kontakt kommt. Für das Schweißen wird ein leistungsstarkes robotergestütztes Laserschweißverfahren des deutschen Marktführers für Hochtechnologielaser, Trumpf, eingesetzt.

Der bewährte Einsatz des robotergestützten Laserschweißens ist entscheidend, um die Investitionskosten (Capex) für die Tanks zu senken. Durch die Reduzierung eines erheblichen Anteils der Arbeitskosten können bis zu 80% bis 85% der Kosten auf Materialien entfallen, was eine höhere Sicherheit für zukünftige Margen bietet

Die Tests werden voraussichtlich Mitte 2024 mit dem Erhalt der endgültigen Klassenzulassungen für den H2Neo-Träger von DNV und ABS abgeschlossen sein. Für das Schifffahrtsgeschäft ermöglichen diese Zulassungen Provaris den Abschluss von Schiffbauverträgen für den H2Neo und H2Leo, die im Einklang mit einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) für ein Wasserstoffversorgungsprojekt stehen.

Longspur Research stellte kürzlich fest: "Wir schätzen, dass das Provaris-Konzept eine Wasserstoffspeicherlösung zu niedrigeren Kosten pro Kilo Wasserstoffspeicher liefern kann als die meisten anderen Konzepte. [...] Abhängig von der Auslastung könnte dies zu nivellierten Kosten für die Wasserstoffspeicherung zwischen 0,17 US$/kg und 0,19 US$/kg führen."

Ein kürzlicher strategischer Schritt des Unternehmens war der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit Global Energy Storage (GES), um eine umfassende Vor-Machbarkeitsstudie durchzuführen, die die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Einrichtung eines Liege- und Entlade-Terminals für die komprimierten Wasserstoffschiffe H2Neo von Provaris auf dem GES-Gelände im Hafen von Rotterdam bewertet. Das Gelände ist mit dem HyNetwork-Netz im Hafen verbunden, das bereits von Gasunie gebaut wird.

Diese Initiative zielt darauf ab, die Anlage in Rotterdam als zentrale Import- und Abnahmestelle für die Wasserstoffprojekte von Provaris in Norwegen und Finnland zu positionieren und das Unternehmen strategisch im Herzen des europäischen Wasserstoffmarktes zu platzieren.

GES Terminal in Rotterdam

Norwegen wird voraussichtlich eine Schlüsselrolle bei der Versorgung Europas mit grünem Wasserstoff spielen. Das Land deckt bereits etwa 96% seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien (Wasserkraft) und investiert stark in Projekte und Infrastrukturen für grünen Wasserstoff.

Der Kooperationspartner von Provaris Energy, Norwegian Hydrogen, baut eine Wertschöpfungskette von der Produktion bis zur Infrastruktur in den nordischen Ländern auf. Die Projekte von Norwegian Hydrogen umfassen einen Standort in Finnland und einen grünen Wasserstoff-Hub im Nordwesten Norwegens, der ab 2024 täglich 1,3 Tonnen Wasserstoff produzieren soll.

Norwegian Hydrogen hat starkes Investoreninteresse geweckt: Fortescue, ein globales Unternehmen für grüne Energie, Metalle und Technologie, investierte ca. 9 Mio. €, um sich mit 12,5 % zu beteiligen.

Provaris Energy sieht in der Zusammenarbeit mit Norwegian Hydrogen ein enormes Potenzial für die Schaffung eines erheblichen Shareholder Value. Dies wurde im April mit der Ankündigung einer neuen Kooperationsvereinbarung bekräftigt, um gemeinsam die Identifizierung und Entwicklung mehrerer Standorte in der nordischen Region für die großtechnische Produktion und den Export von Wasserstoff in die europäischen Märkte voranzutreiben.

Die Projekte werden lokal verfügbare erneuerbare Energien nutzen, um Wasserstoff für die Verschiffung zu europäischen Häfen zu produzieren. Dadurch werden energieintensive Industrien dabei unterstützt, ihre Dekarbonisierungspläne zu verwirklichen und es wird ein Umfang und ein Innovationsniveau angestrebt, das mit verschiedenen Finanzierungsprogrammen der Europäischen Union (EU) in Einklang steht.

Mit der Fertigstellung und Erprobung des Tankprototyps im Jahr 2024 dürfte Provaris Energy seinen First-Mover-Vorteil weiter ausbauen. Die sich entwickelnden europäischen Beziehungen, wie z. B. zu Norwegian Hydrogen, Uniper und Global Energy Storage, sind eine starke Bestätigung der europäischen Strategie des Unternehmens durch Dritte. Die Marktchancen für einen kurzfristigen Cashflow aus Wasserstoffspeicherlösungen stellen einen bedeutenden Wertzuwachs für das Unternehmen dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Inhalte der DGWA Berichte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die DGWA GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keinster Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Analysen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Angebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Informationen richten sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. DGWA GmbH übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Analysen oder die auf in enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Publizierte Finanzanalysen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dokuments. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Research-Dokumente / Berichte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen die DGWA GmbH bzw. den Autor, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. der DGWA GmbH vor. Insbesondere übernimmt die DGWA GmbH keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihr enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Die DGWA GmbH übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die DGWA GmbH in ihren Analysen veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Obwohl die in den Analysen, Veröffentlichungen und Markteinschätzungen enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Bevor der Kunde Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Wertentwicklungen geschlossen werden. Der Leser wird nachdrücklich aufgefordert, alle Informationen und Behauptungen selbst zu überprüfen. Eine Anlage in die von uns vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen, Vermögensberichte und Presseerklärungen des Unternehmens einzusehen.

Offenlegung der Interessen:

Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung:

Die DGWA GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die in den DGWA GmbH Analysen veröffentlichte Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Broker oder Investoren. Die DGWA GmbH könnte teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen.

IMPRESSUM: siehe www.dgwa.org

DGWA – Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Große Bockenheimer Str. 41

D-60313 Frankfurt am Main

CEO: Stefan Müller

www.DGWA.org

info@DGWA.org