Am Dienstag hielt der börsengehandelte Fonds 19,68 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und übertraf damit den Grayscale Bitcoin Trust , der bislang mit 19,65 Milliarden US-Dollar das größte Volumen aufgewiesen hatte, laut Daten von Bloomberg. Auf dem dritten Platz befindet sich das 11,1 Milliarden US-Dollar schwere Angebot von Fidelity Investments .

Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock hat sich zum weltweit größten Fonds für die beliebteste Kryptowährung entwickelt. Seit seiner Börsennotierung in den USA zu Beginn des Jahres hat der Fonds knapp 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten angehäuft.

Die Bitcoin-ETFs von BlackRock und Fidelity waren Teil von neun neuen Fonds, die am 11. Januar debütierten, demselben Tag, an dem das über ein Jahrzehnt alte Investment-Vehikel von Grayscale in einen ETF umgewandelt wurde. Diese Markteinführungen waren ein Meilenstein für die Krypto-Welt, machten Bitcoin für Investoren zugänglicher und lösten eine Rallye des Tokens aus, die im März zu einem Rekordhoch von 73.798 US-Dollar führte.

Der iShares Bitcoin Trust verzeichnete seit seiner Einführung den größten Zustrom mit 16,5 Milliarden US-Dollar, während aus dem Grayscale-Fonds im gleichen Zeitraum 17,7 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Höhere Gebühren und der Ausstieg von Arbitrageuren wurden als mögliche Treiber für die Abflüsse genannt.

Grayscale beabsichtigt, eine Kopie seines Hauptfonds zu starten, wie aus einer Regulierungsanmeldung im März hervorgeht, bei der die Gebühren laut Bloomberg-Informationen niedriger sein sollen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte im Januar, nach einer gerichtlichen Entscheidung im Vorjahr aufgrund einer Klage von Grayscale, zögerlich grünes Licht für die ersten US-Spot-Bitcoin-ETFs gegeben.

Die Gruppe der Bitcoin-Fonds — mit aktuell 58,5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten — wurde als eine der erfolgreichsten neuen ETF-Kategorien gefeiert. Kritiker argumentieren jedoch, dass die volatilen digitalen Vermögenswerte selbst innerhalb von ETFs nicht für eine breite Akzeptanz geeignet sind.

In einigen Ländern, wie Singapur und China, ist der Zugang für Investoren eingeschränkt oder verboten. In den USA sagte ein Sprecher der Vanguard Group im Januar, dass das Unternehmen keine Pläne habe, krypto-bezogene Produkte anzubieten. BlackRock und Vanguard sind die zwei größten Vermögensverwalter der Welt.

Bitcoin hat sich seit Beginn des letzten Jahres vervierfacht, unterstützt durch die ETFs, und sich von einem Tief im Jahr 2022 kräftig erholt. Das Token fiel am Mittwoch nach Daten von Coinmarketcap um ein Prozent auf 67.770,21 US-Dollar zurück.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion