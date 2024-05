Kupfer hat sein Momentum verloren; zumindest vorerst. Der zunächst vielversprechend angelaufene Ausbruch über die 5 US-Dollar / lb ist fiel in sich zusammen. Versuche, die Rallye wieder anzukurbeln, scheiterten bislang. Aktuell deutet somit einiges auf eine Fortsetzung der Konsolidierung hin.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!

Die Luft ist erst einmal raus. Druck kommt unter anderem vom Devisenmarkt, wo der US-Dollar seinen jüngsten Schwächeanfall offenkundig gut weggesteckt hat. Der wichtige US-Dollar-Index nimmt nun wieder die wichtige Marke von 105 Punkten ins Visier. Im weiteren Tagesverlauf wird in den USA noch die Veröffentlichung des Beige Books der US-Notenbank erwartet. Das könnte dem Greenback noch einmal frische Impulse – in jedwede Richtung – geben.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Das Momentum bei Kupfer speiste sich unter anderem auch aus den Versuchen des australischen Bergbaugiganten BHP, den südafrikanischen Kupferproduzenten Anglo American übernehmen zu wollen. Nach der endgültigen Absage von Anglo American bleibt abzuwarten, wie sich der Sektor sortieren wird. Die Offerten von BHP offenbarten den Konsolidierungsbedarf, der innerhalb des Sektors herrscht. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn es weitere Übernahmebestrebungen geben wird.

Grundsätzlich sollte die aktuelle Schwäche des Kupferpreises nicht überbewertet werden. Übergeordnet bleibt das Industriemetall vor dem Hintergrund des zu erwartenden Defizits am Markt überaus aussichtsreich. Insofern sollten Rücksetzer eher als Chance begriffen werden. Mit Blick auf die aktuelle Charttechnik könnte es nun zu einer Ausweitung der Konsolidierung in Richtung 4,5 US-Dollar kommen. Über kurz oder lang ist von der Rückkehr des Kupferpreises über die 5 US-Dollar auszugehen.

Was macht eigentlich Hudbay Minerals?

Zuletzt wurde die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals an dieser Stelle am 16. Mai thematisiert. Die damals frischen – und exzellent ausgefallenen – Quartalszahlen trieben den Aktienkurs der Kanadier über die 10 US-Dollar hinweg in Richtung des markanten Widerstandsbereiches 10,7 US-Dollar (Hoch aus dem Jahr 2014).

Der obere Chart zeigt, dass Hudbay Minerals das Kursziel von 10,7 US-Dollar fast erreichte, ehe dann doch Gewinnmitnahmen einsetzten. Das Unternehmen nutzte zudem die Gunst der Stunde und den hohen Aktienkurs, um 42,366 Mio. Aktien zu je 9,50 US-Dollar auszugeben. Der Bruttoerlös aus dieser Kapitalmaßnahme beläuft sich auf 402,477 Mio. US-Dollar.

Trotz des Rücksetzers ist der bislang dominierende Aufwärtstrend noch intakt. Damit das so bleibt, sollte der Konsolidierung auf 9 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 8 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig. Um die Rallye wieder aufzunehmen, bedarf es eines Vorstoßes über den Widerstandscluster 10,0 US-Dollar / 10,7 US-Dollar.

Steht Kupfer vor einem neuen Allzeithoch? Bestellen Sie hier den neuesten Kupferreport kostenlos!

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte