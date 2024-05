ROUNDUP 2 Ungeliebter Streik am Bau endet mit Tarifeinigung Rund 30 000 streikende Bauarbeiter und interner Ärger bei den Arbeitgebern: Am Mittwoch ist im deutschen Bauhauptgewerbe ein Tarifstreit beendet worden, den in dieser Form niemand gewollt hat. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt hat sich mit den Arbeitgebern …