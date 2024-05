Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.05.2024

Kursziel: 11,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 13,00 auf EUR 11,00.

Zusammenfassung:

Enapter ist unangefochtener Technologieführer in der AEM-Elektrolyse. Wir gehen davon aus, dass die Iridium-Freiheit ihrer AEM-Technologie in den nächsten Jahren ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber der PEM-Technologie sein wird, da das knappe Angebot des Edelmetalls die stark steigende Nachfrage von PEM-Elektrolyseur-Produzenten nicht ausreichend befriedigen wird. Im abgelaufenen Jahr hat Enapter große Fortschritte bei der Produktentwicklung gemacht und bietet nunmehr neben dem kleinen Einzelkern-Elektrolyseur auch mittelgroße und große Multikern-Modelle an. Wir halten diese Erweiterung der Produktpalette für überlebenswichtig, da die Nachfrage nach den kleinen Elektrolyseuren weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben ist. Der kräftige Auftragseingang für die Multikern-Elektrolyseure ist für uns ein Hinweis auf eine über viele Jahre währende hohe Nachfrage. So fußen ca. Ÿ des Auftragsbestands von EUR26 Mio. (JE/23) auf Multikern-EL-Aufträgen. Enapter hat eine weitere strategische Weichenstellung vorgenommen, die wir ebenfalls für überlebenswichtig halten. Das Unternehmen wird sich weitgehend auf die Entwicklung und die Produktion von Stacks konzentrieren. Die Elektrolyseurproduktion wird dazu ebenso zusammen mit Partnern vorangetrieben wie der weltweite Vertrieb. Mit dieser Adjustierung des Geschäftsmodells hat Enapter die reale Chance, zu den Gewinnern im Rennen um die günstigste und verlässlichste Wasserstoffproduktionstechnologie zu gehören und damit das erhoffte Eldorado zu erreichen. Auf dem Weg dahin muss das Unternehmen allerdings noch ein paar große Hürden überwinden. Dazu gehören die Entwicklung eines deutlich größeren Stacks (ca. 30 kW) und der Aufbau einer verlässlichen Stack-Massenproduktion inklusive der Beschaffung der dazu und zur weiteren Expansion notwendigen Finanzmittel. Wir erhöhen unsere WACC-Schätzung aufgrund der gestiegenen Risiken (Finanzierungsrisiko, technologisches Risiko, Produktionsrisiko) von 13,8% auf 15,1%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR11 (bisher: EUR13). Weiterhin Kaufen.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 13.00 to EUR 11.00.

Abstract:

Enapter is the undisputed technology leader in AEM electrolysis. We believe that the iridium-free nature of its AEM technology will be a key competitive advantage over PEM technology in the coming years, as the supply of the precious metal will be insufficient to meet rapidly increasing demand from PEM electrolyser producers. In the past year, Enapter has made great progress in product development and now offers medium-sized and large multi-core models in addition to the small single-core electrolyser. We consider this expansion of the product range to be vital, as demand for small electrolysers has fallen far short of original expectations. The strong order intake for the multi-core electrolysers indicates to us that demand will be high for many years. Around Ÿ of the order backlog of EUR26m (YE/23) is based on multi-core EL orders. Enapter has made another strategic decision that we also believe is vital to its survival: From now on, the company will concentrate largely on the development and production of stacks. Both electrolyser production and global distribution will be carried out with partners. By adjusting its business model in this way, Enapter has a real chance of being one of the winners in the race towards the cheapest and most reliable hydrogen production technology and thus reaching the hoped-for Eldorado. However, the company still has a few major hurdles to overcome on the way there. These include the development of a significantly larger stack (approx. 30 kW) and the establishment of reliable stack mass production, including raising the necessary funds for this and for further expansion. We are raising our WACC estimate from 13.8% to 15.1% due to the increased risks (financing risk, technological risk, production risk). An updated DCF model yields a new price target of EUR11 (previously: EUR13). Still Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29929.pdf



