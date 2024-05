Helsinki (ots/PRNewswire) -



seinen globalen Launch - gemeinsam mit einem Werbespot voller Promis wie Chris

Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett und Auli'i Cravalho.



Die Stars übernehmen die Rollen ikonischer Supercell-Charaktere, welche auch im

neuesten Smash-Hit des Mobile-Giganten spielbar sind.



In Squad Busters bestreiten Spieler epische Mehrspieler-Matches mit zehn

Personen, in denen sie in vierminütigen Runden Squads zusammenstellen und gegen

andere Spieler antreten, um die meisten Juwelen zu sammeln. Das Spiel enthält

Charaktere aus dem gesamten Supercell-Universum und ist so konzipiert, dass es

einen jeden anspricht, der ein Mobilgerät besitzt - mit intuitivem und

umfassendem Gameplay für Gelegenheitsspieler und für solche, die ein

intensiveres, kompetitives Spiel suchen.



Zu Beginn des Spots wird ein Spieler von Ken Jeong ( The Masked Singer )

aufgeweckt, der in die Rolle eines exzentrischen Huhns schlüpft. Schnell stellt

unsere Hauptfigur fest, dass er von fünf Charakteren aus Squad Busters umgeben

ist. Hemsworth gibt den mächtigen Barbarenkönig, der von Ricci als Hexe mit

dunkler Aura, Arnetts freundlichem Holzfäller Greg und Cravalhos Schrotflinte

schwingender Shelly unterstützt wird.



Diese Promitruppe macht es sich zum Ziel, das Leben des Spielers mit Spaß zu

füllen, und folgt ihm vom frühen Morgen bis zum späten Abend. In einer Reihe von

witzigen Szenen begleiten die Stars unter der Regie von Jody Hill unseren

Spieler zu einem Vorstellungsgespräch, in eine Toilettenkabine und quetschen Seite 2 ► Seite 1 von 3



