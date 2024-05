LAS VEGAS, NV / ACCESSWIRE / 29. Mai 2024 / Skinvisible Pharmaceuticals, Inc. („Skinvisible“ oder „das Unternehmen“) (OTCQB:SKVI), ein innovatives pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, meldete einen großen Fortschritt im Kampf gegen Adipositas. Das Unternehmen hat mit der offiziellen Anmeldung eines provisorischen Patents einen bedeutenden Meilenstein erreicht; das Patent deckt Formulierungen ab, die die unternehmenseigene Verabreichungstechnologie Invisicare für die transdermale Verabreichung von Adipositas-Medikamenten nutzen. Die Anmeldung dieses Patents mit dem Titel „Transdermal Delivery Composition for Delivery of CB-1 Receptor Antagonists and/or GLP-1 Receptor Agonists, and Method of Delivery“ (Zusammensetzung für die transdermale Verabreichung von CB-1-Rezeptoragonisten und/oder GLP-1-Rezeptorantagonisten und Verabreichungsmethode) leitet eine neue Ära effizienter und komfortabler Verabreichungslösungen für Adipositas-Medikamente ein.

Die Patentanmeldung konzentriert sich auf Invisicare, eine patentierte transdermale Verabreichungstechnologie. Diese ist darauf ausgelegt, CB-1-Rezeptorantagonisten und/oder GPL-1-Rezeptoragonisten, zwei Arzneimittelklassen, die für ihr Potenzial beim Adipositas-Management bekannt sind, in eine Lotion einzubinden, die mittels Dosierungsapplikator topisch auf der Haut angewandt wird. In Studien wurde das überlegene transdermale Eindringen und die kontrollierte Abgabe von anderen Wirkstoffen mit der innovativen Technologie von Invisicare nachgewiesen, wobei einige Wirkstoffe bei transdermaler Verabreichung einen bis zu zehnfachen Anstieg der Wirksamkeit aufwiesen. Durch den Einsatz von Invisicare will Skinvisible den Patienten nicht nur eine komfortable und wirksame Alternative zu traditionellen oralen oder injizierbaren Therapien bieten, sondern auch die Wirksamkeit des Medikaments verbessern und die Nebenwirkungen möglicherweise erheblich reduzieren, da bei der transdermalen Verabreichung der First-Pass-Effekt bei der Metabolisierung vermieden wird. Außerdem ist es denkbar, dass ein transdermales Verabreichungssystem bei einer langfristigen Behandlung von Adipositas eine bequeme Methode für die Verabreichung von Erhaltungsdosen von Adipositas-Medikamenten ermöglicht.