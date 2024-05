Der erste Antrag wurde beim 3. Handelsgericht der türkischen Republik in Adana (das „3. Gericht“) eingebracht. Dabei ging es um die Bestellung eines interimistischen Verwaltungstreuhänderausschusses (der „Interimsausschuss“), nachdem die Amtsperiode des Board of Directors von Horzum AS (das „Horzum-Board“) am 30. April 2024 endete. Da Horzum AS nicht in der Lage war, ein neues Horzum-Board zu bestellen, stand die Firma in weiterer Folge ohne Management da. Das 3. Gericht nahm den Antrag an und bestellte folgende Personen in den Interimsausschuss: Herrn Prof. Dr. Ömer Korkut (Chairman des Horzum-Boards), Herrn Ahmet Ferit Savaşçı und Herrn Ahmet Yüksel.

Des Weiteren ordnete das 3. Gericht an, dass (a) der Interimsausschuss ausschließlich zur Leistung der fälligen Zahlungen der Horzum AS und der für die Tätigkeit der Horzum AS erforderlichen und obligatorischen Zahlungen befugt ist; und (b) für die Gültigkeit aller Rechtsgeschäfte (Darlehensaufnahme, Schuldscheinverpflichtung, Veräußerung etc.) im Namen der Horzum AS die Unterschriften von mindestens zwei Mitgliedern des Interimsausschusses erforderlich sind.

Die Ernennung des Interimsausschusses ist eine Übergangsmaßnahme, bis eine endgültige Entscheidung über die Ernennung eines vollberechtigten Treuhänders getroffen wird.

Der zweite Antrag wurde beim 2. Handelsgericht der türkischen Republik in Adana (das „2. Gericht“) eingebracht, um die Ernennung eines Treuhänders für die Horzum AS zu erwirken, der (a) mit der alleinigen Zeichnungsberechtigung, alle Befugnisse der Horzum AS auf Führungsebene zu nutzen, ausgestattet ist; (b) die Tagesordnung für die nächste Versammlung der Aktionäre der Horzum AS (die „Aktionäre“) festlegt; und (c) eine Aktionärsversammlung einberuft, um die Fortsetzung der Aktivitäten der Horzum AS sicherzustellen. Der Antrag beim 2. Handelsgericht in Adana ist noch anhängig.

