Oldenburg (ots) - Ein lukrativer Vertriebsjob in der Energiewirtschaft mitfertigen, qualifizierten Kundenkontakten, attraktiven Arbeitsbedingungen undhochwertigen Qualitätsprodukten - diesen Traum lassen Aaron Brück und PhilippBoros von der Seals Group GmbH wahr werden. Als Premiumpartner vonEnergiedienstleistungen für Marktführer Vattenfall und erfahrenerVertriebsdienstleister der Energiebranche zeichnet sich die Seals Groupbesonders durch attraktive Konditionen für ihr eigenes Vertriebsteam aus.Wodurch sich die Seals Group als Arbeitgeber am Markt abhebt, wovon ihreMitarbeiter profitieren und für wen es aktuell die Chance gibt, Teil des Teamszu werden, verraten die beiden Geschäftsführer Aaron Brück und Philipp Boros indiesem Artikel.Die Energiewende sorgt für einen rasanten Wandel und große Veränderungen auf demMarkt der Energiedienstleistungen: Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen sindlängst kein innovatives Experiment für mutige Erstkunden mehr, sondern stellenauf Basis ausgereifter Technologien den modernen Standard der Energieversorgungdar. So treffen diese Produkte grundsätzlich bereits auf hohes Interesse bei denKunden. Gleichzeitig ist der Kunde von heute anders als noch vor zehn Jahren.Durch eigene Informationsaneignung und Erfahrungsberichte aus ihren Familien-und Freundeskreisen haben sich Kunden zum Thema PV-Anlagen und Wärmepumpeneigenständig Wissen angeeignet. Wo früher eine starke Beratungsabhängigkeit vonStadtwerken und Energieversorgern zum Thema Energiedienstleistungen bestand,sind Kunden in der heutigen Zeit von vornherein besser informiert, besservorbereitet und motivierter denn je, sich durch die Investition in einePV-Anlage oder Wärmepumpe autark und klimafreundlich aufzustellen. Dank dieserneuen Gegebenheiten können professionell aufgestellte Dienstleister in derEnergiewirtschaft ihren Vertriebsmitarbeitern ganz neue Voraussetzungen bieten."Das Gießkannenprinzip ist aus der Mode gekommen. Im Bereich derEnergieversorgung ist das wahre Rohöl für Verkaufsabschlüsse heute der echte,qualifizierte Kundenkontakt, bei dem es darum geht, den Kunden, der informiertist und kaufen will, gezielt und passend anzusprechen", weiß Aaron Brück."Aus diesem Grund kaufen wir keine unqualifizierten Online-Leads ein, die anmehrere Anbieter verteilt werden, sondern generieren selbst individuelle,qualifizierte Kundenkontakte in persönlichen Gesprächen an der Haustür. Damitkönnen sich unsere Mitarbeiter auf unerschlossene Märkte und eine individuelleKundenansprache fokussieren statt Massenmarketing betreiben zu müssen", ergänzt