Eschborn (ots) - Technologie gewinnt im Personalwesen immer mehr an Bedeutung,

insbesondere, was die Vorhersage von Personal- und Arbeitskapazitäten angeht.

Das geht aus den Ergebnissen einer internationalen Studie von Randstad

Enterprise hervor. In deutschen Unternehmen ist die Einführung von digitalen

Anwendungen wie KI im Personalbereich bisher jedoch verhalten.



Die Digitalisierung verbessert Rekrutierungs- und Personalprozesse - das ist die

fast einstimmige Sicht von Personalverantwortlichen und Unternehmensvorständen

weltweit. Laut dem Randstad Enterprise Talent Trends Report 2024 stimmen 97 %

der C-Suite- und HR-Führungskräfte der Aussage zu, dass der Einsatz von

Technologie die Gewinnung und Bindung von Fachkräften verbessert hat. Dies ist

ein Anstieg um acht Punkte im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert im

neunjährigen Bestehen der Studie, die international in 21 Ländern jährlich

durchgeführt wird.









65 % der Befragten geben in der Studie an, derzeit ihre Budgets im

Personalbereich für Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und

Automatisierung zu erhöhen. Dies ist ein Anstieg um 10 Prozentpunkte seit 2023.

Ein wesentlicher Aspekt von KI in diesem Zusammenhang ist nach Auskunft der

Befragten die Fähigkeit, prädiktive Analysen über unternehmensinterne

Personalkapazitäten- und Bedarfe zu treffen. Zwei Drittel (66 %) der

Personalverantwortlichen investieren in Technologien zur KI-Suche und -Matching

für das eigene Personalmanagement, ein Anstieg um 14 % gegenüber dem Vorjahr.



Umsetzung in deutschen Unternehmen kommt nur langsam voran



In Deutschland sind Personalverantwortliche jedoch zögerlich in der Umsetzung.

Laut der Randstad-ifo-Personaleiterbefragung aus Q3 2023 stufen hierzulande nur

knapp über die Hälfte (51 %) die Einführung von KI in der Personalgewinnung

sowie die Automatisierung von HR-Prozessen als "hoch" oder "mittel" ein. 5% der

heimischen Unternehmen nutzen derzeit KI im Personalbereich. In weiteren 25% der

Betriebe ist der Einsatz für das Personalwesen konkret geplant. "Deutschland hat

beim Thema Digitalisierung noch viel Aufholbedarf. Gerade bei HR-Prozessen

besteht viel Potenzial, Aufgaben und Arbeitsschritte mittels KI zu

automatisieren - und es wird angesichts des Fachkräftemangels notwendiger denn

je", resümiert Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Innovations &

Concepts von Randstad Deutschland.



Über den Randstad Enterprise Talent Trends Report



Die Studie "2024 Talent Trends" befragte 1.076 Führungskräfte und

Die Studie "2024 Talent Trends" befragte 1.076 Führungskräfte und
Personalverantwortliche, die sowohl strategische als auch operative



