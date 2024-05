ESCHBORN, Deutschland, Mai 29, 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar erweitert sein Vertriebsnetz: Mit IBC SOLAR hat der Solarmodulhersteller einen der führenden Komplettanbieter von Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Speicher als Kooperationspartner für seine Solarmodule in Europa gewonnen. Die hochwertigen, bifacialen Glas/Glas-Module der Infinity-Serie mit innovativen N-Typ-Zellen sind ab sofort bei IBC SOLAR erhältlich. Damit können auch die Fachpartner von IBC Solar in Zukunft von den hocheffizienten und zuverlässigen Solarmodulen von DMEGC Solar profitieren.

IBC SOLAR mit Hauptsitz in Bad Staffelstein ist ein internationales Unternehmen mit rund 420 Mitarbeitern und mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Solarbranche. Die Produktpalette umfasst Energielösungen in drei Marktsegmenten: Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie Solarparks. IBC SOLAR steht für finanzielle Solidität und zuverlässige Partnerschaften. Merkmale, die auch für DMEGC Solar gelten.

Nachhaltigkeit war schon immer ein integraler Bestandteil des Familienunternehmens. IBC SOLAR hat weltweit mehr als 7 Gigawatt an Photovoltaikanlagen realisiert.

Wir sind einer der Pioniere der Branche auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Stromerzeugung und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Solarenergie eine echte Alternative zu konventioneller Energie ist", sagt Stefan Horstmann, COO bei IBC SOLAR. Bei der Wahl eines Solarsystems achten Systemintegratoren und Nutzer heute jedoch neben der reinen Leistung auch auf Qualität und Zuverlässigkeit sowie auf verlässliche Garantien. Wir freuen uns daher sehr, DMEGC Solar als langfristigen Technologiepartner zu haben".

Xu Qiao, General Manager von DMEGC Solar in Europa, ist ebenfalls überzeugt: Die Partnerschaft mit IBC SOLAR, einem der bekanntesten Systemhäuser für PV- und Energielösungen, unterstreicht den Stellenwert und die Anerkennung, die unsere Qualitätsmodule auf dem Solarmarkt bereits genießen. IBC Solars starkes Netzwerk von Fachpartnern wird uns dabei helfen, die Marke DMEGC Solar weiter zu etablieren, zusätzliches Umsatzpotenzial zu erschließen und weitere Marktanteile zu gewinnen".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424421/IBC_SOLAR_and_DMEGC_Solar_announce_distribution_partnership.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ibc-solar-und-dmegc-solar-geben-vertriebspartnerschaft-bekannt-302158179.html