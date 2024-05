FRANKFURT (dpa-AFX) - Aus Sicht kleinerer Unternehmen haben Nachhaltigkeitsratings noch Luft nach oben. Dies ergab eine am Mittwoch in Frankfurt vorgestellte Studie der Vermögensverwaltungssparte der Privatbank Berenberg unter europaweit rund 100 Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich. Demnach hätten sich die Ratings in den vergangenen Jahren zwar verbessert, würden aber immer noch nicht zufriedenstellend die Nachhaltigkeit (ESG; Environmental, Social und Corporate Governance) der Unternehmen widerspiegeln.

Laut der Studie sind knapp 80 Prozent der Umfrageteilnehmer der Ansicht, dass ihr Unternehmen durch ESG-Ratings nicht richtig bewertet wird. Mehr als die Hälfte habe angegeben, dass nur einige Ratings die tatsächliche Nachhaltigkeitsperformance ihres Unternehmens korrekt widerspiegeln. Rund ein Viertel ist demnach der Ansicht, dass ESG-Ratings im Allgemeinen nicht die Realität in den Unternehmen zeigen.