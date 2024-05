Hitachi und Google Cloud kündigen strategische Partnerschaft an, um Innovation und Produktivität mit generativer KI zu beschleunigen (FOTO) Hitachi wird Gemini-Modelle und Vertex AI einsetzen, um die Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu steigern Hitachi, Ltd. (TSE:6501) und Google Cloud haben heute eine mehrjährige Partnerschaft bekannt gegeben, um Innovation und Produktivität in …