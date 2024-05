Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend negative Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.480,22 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,96%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der bei 26.594,02 Punkten liegt und einen Rückgang von 1,95% hinnehmen muss. Auch der SDAX zeigt sich schwach und notiert bei 14.900,79 Punkten, was einem Minus von 1,69% entspricht. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, steht bei 3.362,94 Punkten und fällt um 1,32%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz, wenn auch in etwas geringerem Ausmaß. Der Dow Jones notiert aktuell bei 38.483,44 Punkten und verliert 0,83%. Der S&P 500 steht bei 5.271,22 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,53%. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen ein überwiegend negatives Bild, wobei die deutschen Indizes stärker betroffen sind als ihre US-amerikanischen Pendants.Die Topwerte im DAX waren adidas mit einem Anstieg von 1.98%, gefolgt von Hannover Rueck mit 0.63% und MTU Aero Engines mit 0.52%.Auf der anderen Seite verzeichneten Infineon Technologies einen Rückgang von -3.19%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -3.25% und Siemens Energy mit -3.95%.Im MDAX konnten freenet mit einem Anstieg von 1.04%, Stabilus mit 0.34% und Morphosys mit 0.22% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Evotec mit -5.70%, Aroundtown mit -5.87% und Delivery Hero mit -6.50%.Die Topwerte im SDAX waren IONOS Group mit einem Anstieg von 3.10%, gefolgt von AUTO1 Group mit 3.03% und Vitesco Technologies Group mit 1.36%. Die Flopwerte waren TRATON mit -4.62%, SCHOTT Pharma mit -4.96% und HYPOPORT mit -6.36%.freenet führte die Topwerte im TecDAX mit einem Anstieg von 1.04% an, gefolgt von Morphosys mit 0.22% und Deutsche Telekom mit -0.28%. Die Flopwerte waren Sartorius Vz. mit -3.25%, SMA Solar Technology mit -5.57% und Evotec mit -5.70%.Im Dow Jones konnten Apple mit einem Anstieg von 0.73%, Amazon mit 0.66% und Nike (B) mit 0.59% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren 3M mit -1.68%, Intel mit -1.84% und Unitedhealth Group mit -4.28%.Die Topwerte im S&P 500 waren Marathon Oil mit einem Anstieg von 8.85%, gefolgt von Universal Health Services (B) mit 2.77% und HCA Healthcare mit 2.26%. Die Flopwerte waren Unitedhealth Group mit -4.28%, Super Micro Computer mit -4.43% und Moderna mit -5.01%.