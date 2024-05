Seite 2 ► Seite 1 von 3

Görlitz (ots) - Dass die Digitalisierung in nahezu allen Branchen weiterhinunausweichlich bleibt, ist allseits bekannt - wie sie sich zielführend undzukunftssicher realisieren lässt, hingegen nicht. Damit notwendigeSoftware-Projekte auch in Unternehmen erfolgreich abgeschlossen werden, die indiesem Bereich über keinerlei Erfahrung verfügen, bieten Dominic Zedel undRomano Wollstein ihnen eine flächendeckende Qualitätssicherung. Wie sich ihrAngebot im Detail zusammensetzt, welche Resultate sie dabei erzielen und woraufihre Expertise basiert, erfahren Sie hier.Um sowohl mit rapide steigenden Kundenanforderungen als auch mit der KonkurrenzSchritt halten zu können, sehen sich Unternehmen verschiedenster Branchenzunehmend dazu gezwungen, auf digitale Lösungen zurückzugreifen: ModerneSoftwares sollen interne Prozesse optimieren, automatisierte und damitbeschleunigte Abläufe die Kundenzufriedenheit erhöhen. Was fehlt, sind Know-howund Erfahrung. Zwar können externe Software-Entwickler in technischer Hinsichtdurchaus Unterstützung leisten, doch auch ihnen mangelt es oftmals an einemdifferenzierten Blick auf die Qualitätsanforderungen ihrer Kunden. "Wirbeobachten immer wieder, dass die erforderliche Expertise sowie der notwendigeZeitaufwand für eine fachgemäß durchgeführte Qualitätssicherung massivunterschätzt werden - verschwendete Zeit und verschenktes Potenzial sind dabeiim Grunde vorprogrammiert", mahnt Dominic Zedel, Geschäftsführer der SIEVONGmbH."Wer hingegen auf Basis ausreichender Recherche einen Partner findet, der seinemAnforderungsprofil wirklich gerecht wird, profitiert neben einer reibungslosenProjektabwicklung vor allem von langfristig funktionierenden Lösungen", fügtsein Geschäftspartner Romano Wollstein hinzu. Gemeinsam haben sie sich daraufspezialisiert, für ihre Kunden durch bewährte Konzepte und ein strukturiertesRisikomanagement bestmögliche Softwarequalität sicherzustellen. Dominic Zedelund Romano Wollstein blicken hierbei auf 15 Jahre Berufserfahrung und bereitsüber 4.000 absolvierte Projekttage zurück. So konnten sie bereits diversenKonzernen bei der Umsetzung ihrer IT-Projekte und weiteren Anliegen rund um dasThema Software-Qualität helfen - darunter Versicherungen, Banken, Firmen aus demRisiko- und Krisenmanagement sowie Transport- und Logistikunternehmen.Von professioneller Beratung bis zur optimalen Strategie in derSoftwarequalitätssicherung - das Leistungsspektrum der SIEVON GmbH im Überblick"Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist in der Regel auf einzelne Projektebeschränkt, die zwar immer einer klaren Struktur folgen, aber auch stetsindividuelle Herausforderungen bergen", verrät Dominic Zedel. Dabei wickeln