Der Fahrschul-Service AUTOVIO schließt eine weitere Finanzierungsrunde über 3,8

Millionen Euro ab. Das Berliner Start-up ist inzwischen Marktführer für

Fahrschul-Digitalisierungslösungen und überzeugt auch weiterhin Investoren von

seiner Idee. Zu den knapp zehn Investoren gehören coparion und das finnische

Sparkmind, das den größten Beitrag einbringt.





"Business in a Box"AUTOVIO setzt es sich seit September 2021 zum Ziel, Fahrschulen eine komplettdigitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Knapp 50 Fahrschulen nutzen diePlattform bereits. Der Abschluss der Series A Extension Round zeigt, dass auchnamhafte Investoren an das weitere Wachstum glauben.Zu dem Full-Service-Angebot des Berliner Unternehmens gehören neben derBereitstellung von Apps, über die die gesamte Organisation läuft, auch dasMarketing, Vertrieb, automatisierte Rechnungsabwicklung und die Kundenbetreuungder Fahrschüler:innen für die teilnehmenden Fahrschulen. "Wir sind so etwas wieein Betriebssystem für Fahrschulen. So können Fahrschüler:innen undFahrlehrer:innen Zahlungen oder etwa Terminvereinbarungen einfach über dasSmartphone erledigen, ohne sich durch Bürokratie oder Telefonate vomWesentlichen ablenken zu lassen: Der bestmöglichen Fahrausbildung", erklärt TomKedor, Gründer und CEO von AUTOVIO .Dass das Berliner Start-up den Fahrschulbetrieb besonders effizient umsetzt,wird in der Betreuung der Fahrlehrer:innen deutlich. Im Branchendurchschnittbetreut eine Verwaltungskraft 2,6 Fahrlehrer:innen. Durch das Angebot vonAUTOVIO kann diese Service-Quote auf 11 Fahrlehrer:innen pro einzelnerVerwaltungskraft angehoben werden. Das entspricht einer vierfachen Steigerungder Effizienz.Digitalisierung bringt Generationen zusammenMobilität ist ein fester Bestandteil des Lebens und steht vor allem bei jungenMenschen für Unabhängigkeit und Freiheitsgewinn. Doch zu Beginn treffen inFahrschulen aktuell zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen aufeinander: Diedigitalaffine Gen Z und die eher analog arbeitenden Fahrschulen.Rafael Hautumm, Investment Manager bei coparion, fügt an: "Mit dem Ansatz einesdigitalen Betriebssystems für Fahrschulen hat AUTOVIO das Potenzial, die gesamteBranche auf ein neues Level zu heben. Für Fahrschüler:innen verbessert sich die