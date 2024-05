Zusätzlichen Rückenwind haben die Papiere außerdem aus dem Reich der Mitte der erhalten: Die Zentralregierung in Peking hat angekündigt, das Problem von Überkapazitäten adressieren zu wollen. Die hatten zuletzt die Margen von Modulherstellern stark belastet, da die weltweite Nachfrage zinsbedingt durch höhere Investitionskosten eingebrochen war.

Für die im vergangenen Jahr noch mit starken Verlusten handelnden Solar-Aktien ging es in den vergangenen Tagen hoch hinaus: Plötzlich gilt die Branche als Gewinner der Entwicklungen um Künstliche Intelligenz. Die These: Zur Deckung des enormen Energiebedarfs von Rechenzentren wird Solarenergie künftig ein unverzichtbarer Baustein sein.

JinkoSolar vor entscheidendem Widerstand

Trotz der Ankündigung höherer Importzölle durch US-Präsident Joe Biden konnte auch die Aktie von JinkoSolar profitieren und sich deutlich steigern. Die Erholung hat das Papier inzwischen an eine entscheidende Kursmarke herangeführt, wie der Blick in den Chart zeigt:

Bullishe Divergenzen bereiteten den Boden für die Erholung

Aus technischer Perspektive waren für die im April einsetzende Erholung die bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index RSI sowie im Trendstärkeindikator MACD entscheidend. Die befanden sich bereits seit vergangenem Spätsommer beziehungsweise dem Jahreswechsel entgegen der Kursentwicklung der Aktie in Aufwärtstrends.

Das hat das Einsetzen eines Countertrends zunehmend wahrscheinlich gemacht. In den vergangenen Handelstagen war dann der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie den Widerstandsbereich zwischen 25 und 26 US-Dollar wichtig. Beide dürften nun als Unterstützungszone fungieren und sollten die Aktie im Fall von Pullbacks auffangen können.

Bemerkenswerte Resilienz in schwachem Gesamtmarktumfeld

Am Mittwoch beweist JinkoSolar in einem zinsbedingt schwachen Gesamtmarktumfeld relative Stärke – und ist dabei in guter Gesellschaft: Solar-Aktien können ihre Gewinne ausweiten. Dass das trotz erneut steigender Marktzinsen geschieht, ist bemerkenswert und könnte ein Indiz dafür sein, dass die Branche nun auch fundamental neu bewertet wird.

Zeitweise gelang den Käufern eine Notierung jenseits der Marke von 30 US-Dollar. Die dürfte in den kommenden Tagen entscheidend für den weiteren Verlauf der Aktie werden. Umso mehr, als dass hier auch die vielbeachtete 200-Tage-Linie verläuft, die ebenfalls eine wichtige Hürde darstellt.

Die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Ausbruch ist groß

Sollte es JinkoSolar gelingen, diesen Doppelwiderstand nachhaltig, also mindestens auf Wochenbasis, hinter sich zu lassen, dürfte eine Rallye bis in den Bereich von 35 bis 38 US-Dollar die Folge sein. Das bedeutet ein erhebliches, mittelfristiges Aufwärtspotenzial – ganz zu schweigen von den langfristigen Chancen, die sich auch aus der günstigen Bewertung der Aktie ergeben.

Die Chancen für einen solchen Ausbruch stehen gut, denn die technische Indikation zeigt inzwischen eine dynamische und trendstarke Aufwärtsbewegung an. Vor allem der deutlich im Plusbereich notierende MACD gefällt, während der RSI Stärke signalisiert, ohne bereits überkauft zu sein. Das spricht dafür, dass die Aktie nicht auf eine vorherige Konsolidierung angewiesen ist, um den Widerstand bei 30 US-Dollar zu überwinden.

Nachhaltig verschlechtern würde sich das Chartbild der Aktie erst für Kurse nachhaltig unter 25 US-Dollar wieder. Gegenwärtig verfügt die Aktie also über einen großen Sicherheitspuffer.

Fazit: Alle einsteigen bitte!

Die leidgeplagten Langzeitanleger der Aktie von JinkoSolar können endlich aufatmen: Der Markt weiß das Potenzial des weltweit größten Solarmodulherstellers endlich zu schätzen und belohnt die Aktie nach zuletzt besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen mit Kursgewinnen.

Inzwischen ist die Erholung der Aktie so weit fortgeschritten, dass eine nachhaltige Trendwende möglich ist. Hierfür muss JinkoSolar in den kommenden Tagen über 30 US-Dollar klettern und diese Marke im Fall von Pullbacks behaupten können.

Wer bereits in der Aktie investiert ist, lässt seine Gewinne laufen und behält den Sell-Trigger bei 25 US-Dollar im Blick. Anleger, die sich gerne neu engagieren möchten, warten auf das prozyklische Kaufsignal jenseits der 30-US-Dollar-Marke oder kaufen den nächsten sich ergebenden Pullback.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die JinkoSolar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (29. Mai 2024, 19:15 Uhr) gehandelt.