Düsseldorf (ots) -- Angetrieben durch Globalisierungs- und Premium-Strategien stiegen dieweltweiten Smartphone-Auslieferungen im Jahresvergleich um 33,7 Prozent auf40,6 Millionen Einheiten, während der Umsatz auf 46,5 Milliarden RMB anstieg.Xiaomi hielt 15 Quartale in Folge einen Platz unter den Top drei bei denweltweiten Auslieferungen von Smartphones.- Xiaomis globale Expansion zeigt solides Wachstum in wichtigen Märkten wie demNahen Osten, Lateinamerika, Afrika und Südostasien. Im ersten Quartal 2024rangierten Xiaomis Auslieferungen von Smartphones in 56 Ländern unter den Topdrei und in 67 Ländern unter den Top fünf.- Der Wachstumstrend in allen Produktkategorien blieb stark, mit einem Anstiegder weltweiten Auslieferungen von Xiaomi Tablets um 93 Prozent laut IDC.Xiaomi erzielte auch bedeutende Fortschritte im Bereich Wearables, wobei TWSEarbuds in Festlandchina Platz 1 und weltweit Platz 2 erreichten.- Im ersten Quartal 2024 stiegen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben um25,4 Prozent auf 5,2 Milliarden RMB.Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi" oder "Group") hat seine ungeprüftenkonsolidierten Konzernzahlen für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2024("2024 Q1") bekannt gegeben. Der Quartalsumsatz des Unternehmens wuchs zweiQuartale in Folge zweistellig im Jahresvergleich ("YoY"). Während des Zeitraumsbelief sich der Gesamtumsatz von Xiaomi auf 75,5 Milliarden RMB, was einemAnstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigteNettogewinn erreichte ein Rekordhoch und stieg um 100,8 Prozent im Vergleich zumVorjahr auf 6,5 Milliarden RMB. Dies umfasste 2,3 Milliarden RMB an Ausgaben imZusammenhang mit dem Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen ("EV") undanderen, neuen Initiativen, die ein beschleunigtes Wachstum signalisieren.Aufgrund der effizienten Umsetzung seiner Kernbetriebsstrategie "DoppelterSchwerpunkt auf Skalierung und Rentabilität" erreichte Xiaomis Bruttogewinnmargeim ersten Quartal 2024 auf Konzernebene 22,3 Prozent, ein Anstieg um 2,8Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Xiaomi Group setzte ihreBetriebsstrategien sorgfältig um und erzielte im ersten Quartal zweistelligesUmsatzwachstum in ihren drei Kerngeschäften - Smartphones, IoT- undLifestyle-Produkte sowie Internetdienste. Xiaomis vielfältige Wachstumsmotoren,kombiniert mit der robusten Performance des intelligenten EV-Geschäfts, habendazu geführt, dass die Ergebnisse weit über den Marktschätzungen lagen.Die Rentabilität von Xiaomis Kerngeschäften bleibt langfristig solide. Diereichlich vorhandenen liquiden Mittel ermöglichen, technologische Innovationen