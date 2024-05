Viersen (ots) - Im Mai vor 45 Jahren lief in Viersen der erste Schokoladenriegel

vom Band. Heute ist die Mars Confectionery Supply GmbH einer der wichtigsten

Arbeitgeber am Standort mit mehr als 320 Mitarbeitenden. Im

voll-kontinuierlichen Schichtsystem werden hier derzeit 59.300 Tonnen

Schokoladenprodukte produziert - das sind täglich rund 10 Millionen Stück. Damit

ist Viersen eine der größten Mars Schoko-Keks-Riegel-Fabriken weltweit.



Heute begeht Mars das Jubiläum mit Mitarbeitenden, Gästen aus Medien, Politik

und Industrie, schaut zurück auf die Standort-Geschichte und vor allem positiv

in die Zukunft. Für die hat sich die Schokoladenfabrik in Nordrhein-Westfalen

viel vorgenommen.





Genussmomente für Millionen: Von Viersen geht Schokolade in die WeltAm Standort Viersen stellt Mars seit 1979 weltbekannte Süßwaren der Marken TWIX,BALISTO und CELEBRATIONS her. Täglich produzieren die häufig langjährigenMitarbeitenden Schokoladenprodukte für über 30 Länder weltweit. Die Herstellungeines einzelnen Riegels braucht rund 1,5 Stunden entlang einer 300 Meter langenProduktionsstrecke, vom Teigmischer bis zur finalen Verpackung."Wir investieren innerhalb von vier Jahren bis 2026 40 Millionen Euro in dieModernisierung unseres Werks in Viersen, um die Produktion effizienter undnachhaltiger zu machen", so Evelina Wagner, Geschäftsführerin der MarsConfectionery Supply GmbH. Um der erhöhten Marktnachfrage nach TWIX zuentsprechen, wird eine zusätzliche Verpackungsstraße installiert. Evelina Wagnerfügt hinzu: "Darüber hinaus investieren wir in die Ergonomie des Arbeitsplatzesan den Produktionslinien sowie in eine nachhaltigere Produktion. Wir sind sehrstolz darauf, dass unsere Volumina wachsen und wir gleichzeitig Energiebedarfund Emissionen unserer Fabrik deutlich verringern. Damit zahlen wir auf unserweltweites Mars Ziel ein, bis 2050 entlang unserer gesamten WertschöpfungsketteNetto-Null-Emissionen [1] zu erreichen."Insgesamt plant Mars das Produktionsvolumen am Standort von 59.300 Tonnen imJahr 2023 auf 70.000 Tonnen in 2026/2027 zu steigern. Möglich wird dies durchdie angekündigten Investitionen u.a. Ende 2024 in eine neue Verpackungsstraße.So können die zusätzlich produzierten Riegel direkt vor Ort verpackt werden."Wir freuen uns, dass Mars bereits so lange in unserer Stadt ansässig ist undeinen bedeutenden Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet", sagte SabineAnemüller, Bürgermeisterin der Stadt Viersen, bei der Jubiläumsfeier. "Dielangjährige Präsenz, das soziale Engagement von Mars und die kontinuierlichenInvestitionen in diesen Standort tragen dazu bei, unsere Gemeinschaft zu stärken