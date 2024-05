Sartorius enttäuschte Anlegerhoffnungen gleich mehrfach

Zwar hat Sartorius seinen Anlegern immer wieder in Aussicht gestellt, dass der Überhang bald abgebaut wäre und die Nachfrage wieder anziehen würde. Diese selbst geweckten Hoffnungen hat das Unternehmen aber immer wieder enttäuscht – so auch in diesem Jahr, was zu einem scharfen Einbruch der Aktie in den vergangenen Wochen geführt hat.

Angesichts der zuletzt starken Kursverluste dürften viele Anleger vor der Frage stehen, ob die Zeit gekommen ist, zuzugreifen und einen Einstieg in die Aktie zu wagen. Der Chart lässt einen solchen Schluss allerdings noch nicht zu.

Doppel-Top knockt Bullen aus

Ungebremst ist Sartorius seit dem Erreichen des letzten Allzeithochs nicht gefallen: Immer wieder haben sich die Käufer darum bemüht, dem Verkaufsdruck Einhalt zu gebieten und das Kurgeschehen zu stabilisieren. Hierbei kam es immer wieder auch zu äußerst dynamischen Bärenmarktrallyes.

Die in den vergangenen 12 Monaten markantesten wurden aber entweder an der Widerstandszone zwischen 375 und 385 Euro oder bereits vorher, beispielsweise beim nebengeordneten Widerstand bei 350 Euro, ausgebremst. Der größte technische Belastungsfaktor für die Aktie dürfte aber das Doppel-Top im Chart sein.

Aktie hat auf einen Schlag alle wichtigen Unterstützungen aufgegeben

Das hat insbesondere in den vergangenen zwei Monaten für empfindliche Verluste und eine äußerst impulsive Abwärtswelle gesorgt. Die ist aus der Perspektive der Bullen die bislang gefährlichste, da sie alle wichtigen Unterstützungen, über die die Aktie zuletzt verfügte, pulverisiert hat:

Neben dem Unterstützungsbereich zwischen 290 und 300 Euro wurden auch die gleitenden Durchschnitte aufgegeben. Besonders schwerwiegend ist dabei, dass die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben her kommend gekreuzt und so mit einem sogenannten Death Cross für ein technisches Verkaufssignal gesorgt hat.

Technische Indikation zeigt ausgeprägte Schwäche

Die technische Indikation spiegelt die inzwischen stark angeschlagene Situation der Aktie wider. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD zeigen einen intakten Abwärtstrend der Aktie an, ohne dass dieser bereits überverkauft wäre.

Gleichzeitig ist eine baldige Trendwende auch deshalb unwahrscheinlich, weil RSI und MACD bereits im Dezember vergangenen Jahres eine wachsende bearishe Divergenz entwickelt hatten und so den zwischenzeitlichen Kursanstieg der Aktie nicht validieren konnten.

Anzeichen für eine Trendwende? Fehlanzeige!

Wenngleich die Bullen in den kommenden Tagen um einen Stabilisierungsversuch im Bereich von 250 Euro bemüht sein könnten, ist angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche eher mit einer Fortsetzung der Korrektur zu rechnen.

Bei 225 Euro bestünde die Chance auf einen Doppelboden. Hier dürfte der aktuelle Abwärtstrend außerdem kurzfristig überverkauft sein und eine Gegenreaktion zur Oberseite erzwingen. Wer sich also in der Aktie engagieren möchte, sollte abwarten und noch nicht in das fallende Messer greifen.

Fazit: Geduld beweisen – oder auf die Konkurrenz setzen!

Die Aktie von Sartorius ist das derzeit schwächste DAX-Mitglied. Hinweise darauf, dass sich das bald ändern könnte, liefert der Chart keine. Anleger sind daher gut beraten, die Aktie noch zu meiden und keine vorschnellen Schlüsse auf der Long-Seite zu ziehen.

Wer bereits investiert ist und das bleiben möchte, muss sich hingegen auf weitere Verluste einstellen: Prozyklische Kaufsignale dürften sich erst oberhalb von 325 Euro wieder ergeben.

Wer sich über Sartorius hinaus in der Life-Science-Branche engagieren möchte, sollte das anstatt bei Sartorius lieber bei den Mitbewerbern Abbott, Danaher oder Thermo Fisher Scientific tun. Die sind erstens (deutlich) günstiger bewertet und weisen zumindest im Fall der letzten beiden auch konstruktivere Chartbilder auf. Im Unterschied zu Sartorius hat außerdem vor allem Danaher mit seinem letzten Quartalsbericht beeindrucken können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion