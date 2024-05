Als am Dienstag die vom Conference Board ermittelten Daten zur Entwicklung des US-Verbrauchervertrauens deutlich über den Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, zogen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen an. Der US-Dollar ließ sich nicht zwei Mal bitten und erstarkte am Devisenmarkt. Der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index drehte nach oben ab. Der Anstieg der Renditen und damit einhergehend der Höhenflug des US-Dollar-Index setzte sich am Mittwoch fort. Der US-Dollar-Index knackte unmittelbar vor der Veröffentlichung des Beige Books der Fed die Widerstandsmarke von 105 Punkten. Das Beige Book selbst blieb zunächst ohne nachhaltigen Einfluss auf den US-Dollar(-Index) und somit auf Gold.

Auf der Suche nach einem neuen Preistreiber

Durch die vermeintliche Beruhigung der geopolitischen Lage ist dem Edelmetall ein wichtiger Preistreiber abhandengekommen. Das „Sicherer-Hafen-Argument“ hat aktuell nicht mehr den Stellenwert, wie noch vor wenigen Wochen. Das kann sich mit Blick auf die Vielzahl der Brandherde jederzeit ändern. Die Käufe der Noten- und Zentralbanken stützen zwar, doch für neue Aufwärtsdynamik sorgen sie im Moment nicht. Die physisch besicherten Gold-ETF sind derzeit auch kein entscheidender Faktor.

Wenn die Dämme brechen

Seit April konsolidiert Gold auf hohem Niveau. Der Mitte Mai zu beobachtende Ausbruchsversuch über die 2.400 US-Dollar wurde schnell eingefangen und entpuppte sich am Ende des Tages als Fehlversuch. Während der Preisbereich um 2.400 US-Dollar / 2.450 US-Dollar gegenwärtig das Edelmetall limitiert, präsentiert sich auf der Unterseite die Zone um 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar als überaus tragfähige Unterstützung. Derzeit sieht es nach einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Ein Ausbruch aus der Handelspanne der letzten Wochen dürfte jedoch eine dynamische Bewegung auslösen. Egal, welcher Damm zuerst brechen wird, es könnte daraufhin ein turbulenter Sommer werden. So würde Gold bei einem Ausbruch über die 2.450 US-Dollar die Rekordjagd wieder aufnehmen. Bei einem Rücksetzer unter die 2.280 US-Dollar könnte es hingegen rasch eine Etage tiefer gehen. In diesem Fall sollte eine Bewegung in Richtung 2.070 US-Dollar nicht überraschen.

Fazit

Ein starker US-Dollar ist Gold nur selten zuträglich und so hemmt die aktuelle Dollarstärke die Entwicklung des Goldpreises und zwingt das Edelmetall zur Konsolidierung. Dennoch lässt sich konstatieren, dass sich das Edelmetall bislang mit einer erstaunlichen Robustheit gegen steigende Renditen und den starken Dollar behauptet. In der Vergangenheit war das bei ähnlichen Konstellationen nicht immer so. Die robuste Verfassung des Edelmetalls könnte man als Indiz werten, dass es weiter nach oben will und nur auf eine passende Gelegenheit, auf eine Initialzündung wartet.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte