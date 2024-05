Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - $APTR Native Plattform-Token fürdie Veröffentlichung am 31. Mai 2024 vorgesehenAperture Finance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4177308-1&h=1295368230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4177308-1%26h%3D3580264794%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aperture.finance%252F%26a%3DAperture%2BFinance&a=Aperture+Finance) , eine dezentrale Finanzplattform (DeFi), diePionierarbeit im Bereich KI-gestützter Intents leistet, hat eineSerie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen, wodurch sich die Gesamtsumme allerRunden auf 12 Mio. USD erhöht und das Projekt mit 250 Mio. USD bewertet wird.Die Runde wurde von hochkarätigen Risikokapitalfirmen wie Skyland Ventures,Blockchain Founders Fund und Krypital Group angeführt, mit Beteiligung vonnamhaften Investoren wie Alchemy, SNZ, Stratified Capital, Tide, Cipholio,ViaBTC, CatcherVC und Double Peak. An früheren Runden waren ParaFi Capital,Arrington Capital, Divergence, Blockchain Founders Fund, Laser Digital (NomuraGroup), Skyland Ventures, Costanoa, Rarestone, Krypital Group, Big BrainHoldings, LD Capital, ViaBTC, Cipholio, Double Peak, Athena Ventures,Coinseeker, Artemis Capital und AWS beteiligt.Aperture Finance setzt mit Intents einen neuartigen Ansatz ein, um komplexeDeFi-Vorgänge zu rationalisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichenTransaktionsmethoden können Benutzer mit Intents ihre gewünschten Ergebnisseangeben, was die Interaktion mit DeFi-Protokollen vereinfacht und dieZugänglichkeit verbessert. Dieses innovative System nutzt Uniswap V3 undermöglicht es den Nutzern, Endziele zu deklarieren, wie z. B.Liquiditätsausgleich zu bestimmten Preispunkten, wobei Transaktionen nurausgeführt werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Die Plattform istbereits auf 9 EVM-kompatiblen Handelsketten im Einsatz und verarbeitet einTransaktionsvolumen von über 2,7 Mrd. USD mit mehr als 280.000 Nutzern und mehrals 15.000 täglich aktiven Nutzern."Die Architektur von Intents überbrückt die Kluft zwischen ausgefeiltenFinanzstrategien und alltäglichen DeFi-Nutzern", sagte Yonkuro, Leiter derKryptoabteilung bei Skyland Ventures. "Indem Aperture es den Nutzern ermöglicht,ihre finanziellen Ziele in natürlicher Sprache zu formulieren, machtfortschrittliche DeFi-Tools einem breiteren Publikum zugänglich, vonPrivatanlegern bis hin zu institutionellen Akteuren."Das dezentrale Netzwerk der Plattform berechnet die optimalenTransaktionsströme, die dann von Apertures Smart Contracts simuliert und