LUCAS DO RIO VERDE, Brasilien, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- FS, einer der größten Hersteller von Ethanol und Tierfutter in Brasilien, hat soeben technische Studien abgeschlossen, die geeignete geologische Bedingungen für die Injektion von Kohlendioxid (CO 2 ), das in der Fermentationsphase der Biokraftstoffproduktion entsteht, in den Untergrund belegen. Damit kann das Unternehmen der weltweit erste Ethanolproduzent mit einem negativen Kohlenstoff-Fußabdruck werden und der erste, der die BECCS-Technologie (Akronym für Bioenergieproduktion mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung) für die Ethanolproduktion außerhalb der USA entwickelt, wie der brasilianische Minister für Bergbau und Energie, Alexandre Silveira, während des dritten Treffens der Energy Transition Working Group, G20, im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt gab.

Durch die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff in der Lucas do Rio Verde-Anlage könnte Brasiliens erste Mais-Ethanol-Industrie auch die erste sein, die kohlenstoffnegatives Ethanol produziert

Durch die Einführung der Technologie wird die Freisetzung von ca. 423 Tausend Tonnen CO 2 in die Atmosphäre pro Jahr durch den Betrieb der Industrie in Lucas do Rio Verde (MT) vermieden. Anschließend kann die Lösung in anderen Industrieanlagen des Unternehmens eingesetzt werden, wodurch ein Potenzial zur Entfernung von CO 2 aus der Atmosphäre von mehr als 1,8 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr erreicht wird.

Die Technologie ist eine innovative Lösung zur Abscheidung von Kohlenstoff, einem der Hauptverursacher des Treibhauseffekts, und zur Injektion in tiefe geologische Schichten, wo er für Tausende von Jahren sicher gelagert wird, ohne die globale Erwärmung zu beeinflussen.

FS, das seit vier Jahren an diesem Projekt arbeitet, hat im Oktober 2023 eine stratigraphische Bohrung in etwa 2.000 Metern Tiefe niedergebracht, um die Gesteinsformationen im Gebiet unterhalb seiner Lucas do Rio Verde-Industrie zu untersuchen. Die Studien kamen zu dem Schluss, dass die Diamantino-Gesteinsformation im Parecis-Becken in Mato Grosso ausreichende Porositäts- und Durchlässigkeitsbedingungen aufweist, um CO 2 in einer Tiefe von mehr als 800 Metern zu injizieren.