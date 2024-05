MDA Space bringt unvergleichliche Erfahrung in der Weltraumrobotik und bemannten Raumfahrt in Starlab ein

HOUSTON, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), das globale Joint Venture zwischen Voyager Space, Airbus und der Mitsubishi Corporation, begrüßte heute MDA Space Ltd. (TSX:MDA), einen zuverlässigen Missionspartner für die schnell wachsende globale Raumfahrtindustrie, als strategischen Partner und Anteilseigner an Starlab Space. Die von Starlab in den USA geführte Partnerschaft expandiert weiter und dehnt die globale Reichweite des Joint Ventures auf Kanada aus.