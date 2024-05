Die britische Werbe-Roadshow hebt die gemeinsame Zukunft in den Bereichen grüne Wirtschaft, digitale Technologie und KI hervor.

LONDON, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In London fand ein Werbeseminar für die 2. China International Supply Chain Expo (CISCE) statt, das Teil eines Besuchs einer Delegation chinesischer Unternehmer unter der Leitung von Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), im Vereinigten Königreich war. Das Seminar untersuchte die Möglichkeiten für eine gemeinsame Entwicklung in den Bereichen grüne Wirtschaft, digitale Technologie und künstliche Intelligenz (KI). Zu den Hauptrednern gehörten Ren Hongbin, Zheng Zeguang, Chinas Botschafter im Vereinigten Königreich, Sir Sherard Cowper-Coles, Vorsitzender des China-Britain Business Council, und Jack Perry, Vorsitzender des 48 Group Club im Vereinigten Königreich.