BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutsche Gasspeicherumlage sorgt bei verschiedenen EU-Ländern weiter für Unmut. Obwohl mehrere Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission Sorgen über die negativen Auswirkungen ebenso wie Zweifel zur Rechtmäßigkeit der Maßnahme geäußert hätten, sei die strittige Abgabe bis April 2027 verlängert worden. Dies monieren Delegationen aus Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei in einem Tagesordnungspunkt für das Energieministertreffen an diesem Donnerstag in Brüssel. Das von den Ländern eingebrachte Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Umlage wurde im Herbst 2022 eingeführt und ersetzt der Firma Trading Hub Europe, die für die deutsche Gasmarkt-Organisation zuständig ist, Kosten zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, etwa für den Gaseinkauf. Die Umlage betrifft nicht nur Unternehmen und Verbraucher in Deutschland, sondern auch Importeure in Nachbarländern, die Gas über deutsche Pipelines beziehen. Die Erhebung wurde bis April 2027 verlängert.