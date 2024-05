Der Essener Energieriese RWE setzt seine ambitionierten Pläne für den Ausbau der Erneuerbaren in die Tat um und plant den Bau von Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt in der Nordsee. Trotz Herausforderungen in der Lieferkette, die bereits andere Offshore-Windprojekte beeinträchtigt haben, setzt RWE weiter auf den Ausbau von Erneuerbaren. Die neuen Windparks sollen hauptsächlich industrielle Abnehmer, darunter Betreiber von Rechenzentren, mit Strom versorgen und bis 2030 insgesamt 55 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren. Die RWE-Aktie verzeichnete am Montag ein Plus von mehr als 2 Prozent im deutschen Leitindex.

Zusätzlich plant RWE den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke, darunter auch am Standort Werne. Am Gersteinwerk könnte ein wasserstofffähiges Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk mit einer Nennleistung von etwa 800 Megawatt entstehen, das bis 2030 in Betrieb gehen soll. Die Anlage soll mindestens 50 Prozent Wasserstoff nutzen können und später vollständig mit Wasserstoff betrieben werden. RWE beauftragte das Konsortium aus Ansaldo Energia und Tecnicas Reunidas mit der Planung und arbeitet bereits an der Genehmigungsplanung. Eine finale Investitionsentscheidung steht noch aus, abhängig von der Netzanbindung, dem regulatorischen Rahmen und der Wirtschaftlichkeit.

RWE beabsichtigt, sich an Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke zu beteiligen, die die Bundesregierung zeitnah einführen will. Das Unternehmen plant bis 2030 den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken mit einer Gesamtleistung von 3000 Megawatt an verschiedenen Standorten in Deutschland. Neben Werne sind auch Weisweiler und Voerde als Standorte für solche Anlagen vorgesehen. RWE strebt an, einen Beitrag zur grünen Versorgungssicherheit zu leisten und den Kohleausstieg 2030 abzusichern.

