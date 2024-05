Die Europäische Zentralbank wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag eine Leitzinssenkung vornehmen, um die Inflation anzukurbeln. Es wird erwartet, dass weitere Senkungen folgen könnten, wenn die Inflation weiter sinkt. Der Deutsche Aktienindex befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der jedoch bald wieder in einen Aufwärtstrend übergehen könnte. In den USA gibt es eine Abkühlung der Anlegerstimmung, was die Wall Street unterstützen könnte. Die Quartalszahlen von Nvidia haben zu einem starken Rückgang des Nasdaq 100 Index geführt, was darauf hindeutet, dass institutionelle Investoren möglicherweise Positionen abbauen. Die Märkte reagieren auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve, wobei eine mögliche Zinssenkung erwartet wird. Anleger hoffen auf positive Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Die Saisonalität deutet darauf hin, dass der DAX nach der EZB-Sitzung am 7. Juni ein neues Hoch erreichen könnte. Anleger bleiben vor den Inflationszahlen aus Deutschland vorsichtig, da die Hängepartie um die Zinspolitik weiterhin Unsicherheit schafft. Impulse könnten von den Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie den Daten aus den USA kommen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 18.393PKT auf Lang & Schwarz (30. Mai 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.