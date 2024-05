Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine feste Tendenz gezeigt, wobei sie am Dienstag zulegten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83,73 US-Dollar, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 79,48 Dollar stieg. Die Preise knüpften an ihre Aufschläge vom Vortag an, bewegten sich jedoch weiterhin in einer engen Handelsspanne. Die zahlreichen Krisen und Kriege auf der Welt haben nur zeitweise zu höheren Risikoaufschlägen geführt, wobei der Gaza-Krieg eine potenzielle Bedrohung für die Rohölproduktion im Nahen Osten darstellt. Ein Schusswechsel zwischen israelischen und ägyptischen Truppen hat das Verhältnis zwischen den beiden Ländern weiter belastet.

Am Mittwoch gaben die Ölpreise jedoch nach, wobei ein Barrel Brent auf 83,74 US-Dollar fiel. Die Preise wurden auch von einem gestiegenen Dollar-Kurs belastet, der Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer macht. Der Gaza-Krieg und Angriffe auf Schiffe im Roten Meer haben das Risiko des Rohöltransports erhöht. Trotz der jüngsten Aufschläge bewegen sich die Ölpreise weiterhin in einer engen Handelsspanne, da entscheidende Impulse fehlen.

Am Montag stiegen die Ölpreise erneut, wobei ein Barrel Brent auf 82,87 US-Dollar kostete. Der schwächere Dollar-Kurs stützte die Preise, während das Geschäft am Ölmarkt aufgrund von Feiertagen in den USA und Großbritannien ruhig verlief. Die Marktteilnehmer blicken auf das Treffen der Opec+ am Wochenende, bei dem eine Bestätigung des aktuellen Kurses erwartet wird.

Am Mittwoch setzten die Ölpreise ihre feste Tendenz fort, wobei ein Barrel Brent auf 84,41 US-Dollar stieg. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten aufgrund des Gaza-Kriegs und Angriffe auf Schiffe im Roten Meer haben die Preise gestützt. Trotz der jüngsten Aufschläge bewegen sich die Ölpreise weiterhin in einer engen Handelsspanne, da entscheidende Impulse fehlen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 83,19USD auf Lang & Schwarz (30. Mai 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.