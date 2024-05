Die BRAIN Biotech AG veröffentlichte ihre Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/2024 und erhielt eine wichtige Meilensteinzahlung in Höhe von 1,5 Mio. € aus einem Pharma-Projekt. Der Umsatz lag in den ersten sechs Monaten bei 27,2 Mio. €, wobei das BioProducts-Geschäft im zweiten Quartal an Fahrt gewann. Die Gesamtleistung sank leicht auf 27,4 Mio. €, während das bereinigte EBITDA sich verbesserte. Die Cash-Position des Unternehmens verdoppelte sich nahezu auf 10,2 Mio. €.

CEO Adriaan Moelker betonte die Bedeutung der Meilensteinzahlung und zeigte sich zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen strebt eine beschleunigte Kommerzialisierung seiner BioIncubator-Projekte an. Im Segment BioProducts sank der Umsatz, während im Segment BioScience und BioIncubator positive Entwicklungen verzeichnet wurden.