Die Enapter AG hat eine Kooperationsvereinbarung für den US-Vertrieb mit Partner Solar Invest geschlossen und startet nun erste Geschäftsaktivitäten in den USA mit Clean H2 Inc. Die Vertriebspartner haben eine eigene US-Gesellschaft gegründet und bereits Aufträge im Wert von 5,4 Millionen USD für Elektrolyseure mit einem Volumen von 2,3 MW erhalten. Die Elektrolyseure von Enapter zeichnen sich durch hohe Effizienz aufgrund ihres Modulsystems und dem Verzicht auf den Einsatz von Iridium aus, was sie besonders attraktiv für den US-Vertrieb macht.

Die Clean H2 Inc., mit Sitz in Colorado, hat bereits Aufträge für Elektrolyseure erhalten, die in den Bereichen Schwerlast- und Luftverkehr eingesetzt werden. Besonders großes Interesse besteht an den Geräten der Multicore-Klasse, Elektrolyseuren im Megawattbereich. Die AEM-Technologie von Enapter, die kein Iridium verwendet, bietet einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der PEM-Technologie, da Iridium ein seltenes Element ist und möglicherweise nicht in ausreichender Menge verfügbar sein wird.