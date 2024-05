The Platform Group AG wird Mehrheitsgesellschafter der OEGE GROUP - Umsatzwachstum und Prognoseerhöhung im Fokus Die The Platform Group AG hat bekannt gegeben, dass sie im Juni 2024 Mehrheitsgesellschafter der OEGE GROUP wird, einem führenden B2B-Plattformanbieter mit Sitz in Lünen. Durch den Erwerb der OEGE GROUP will die The Platform Group AG ihr B2B-Segment …