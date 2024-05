Der Euro geriet am Mittwoch unter Druck und fiel im New Yorker Handel auf 1,0808 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0857 Dollar festgelegt. Die Inflationsrate in Deutschland stieg im Mai, was jedoch keine Unterstützung für den Euro bot. Experten erwarten, dass die EZB nächste Woche die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Die Inflationsdaten für den gesamten Euroraum werden am Freitag veröffentlicht. Im Gegensatz zum Euroraum deutet sich in den USA keine rasche geldpolitische Lockerung an, aufgrund der hartnäckigen Teuerung. Am Dienstag hatte der Euro seine Kursgewinne ausgebaut und notierte bei 1,0878 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0843 Dollar festgelegt. Die US-Währung war aufgrund der guten Grundstimmung an den Finanzmärkten als Hort der Stabilität weniger gefragt. In der Eurozone sprechen gesunkene Inflationserwartungen für eine Zinssenkung im Juni. Konjunkturdaten aus den USA könnten am Nachmittag Interesse wecken. Am Dienstag legte der Euro im frühen Handel zu und kostete 1,0875 US-Dollar. Konjunkturdaten aus den USA könnten im Tagesverlauf für Bewegung sorgen. Am Montag bewegte sich der Euro wenig und notierte bei 1,0859 Dollar. Der Ifo-Index zeigte eine stabile Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Mai. Trotz der Stagnation zeigten sich Marktbeobachter zuversichtlich für die Zukunft.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,079USD auf Forex (30. Mai 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.