Die Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat wichtige Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum geschaffen, unter anderem durch den erfolgreichen Start des Online-Games Angebots und die gesteigerte Markenbekanntheit von LOTTO24.

Die ZEAL Network SE hat auf ihrer ordentlichen Hauptversammlung im Jubiläumsjahr eine Erhöhung der Basisdividende beschlossen und ihre Ziele bekräftigt. Die Präsenz auf der Hauptversammlung lag bei rund 72 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals. Die Basisdividende wurde von € 1,00 auf € 1,10 je Aktie angehoben, was einer Steigerung um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttung auf € 23,8 Millionen. CEO Helmut Becker betonte die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens im Jahr 2023 und bekräftigte die Ziele für das laufende Jahr, darunter die Ambition, einen Marktanteil von 50 Prozent zu erreichen.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Peter Steiner, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 niederlegen wird. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats wird geeignete Kandidaten für die Nachfolge sowohl von Peter Steiner als auch des unerwartet verstorbenen Frank Strauß identifizieren. ZEAL Network SE ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat rund eine Million aktive Kunden sowie mehr als 200 Mitarbeiter an drei Standorten.

Insgesamt zeigt sich ZEAL Network SE optimistisch für die Zukunft und setzt weiterhin auf Wachstum, Innovation und Erfolg. CEO Helmut Becker betonte die strategischen Weichenstellungen, die bereits erfolgt sind, um die Erfolgsgeschichte des Unternehmens gemeinsam mit den Aktionären fortzuführen.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Lang & Schwarz (30. Mai 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.